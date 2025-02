¿La ruta del dinero K (de Karina Milei)?

La periodista Camila Dolabjian, de La Nación, accedió a información coincidente. "Hayden Davis, la cara visible de Kelsier Ventures, una de las empresas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA, aseguró tener 'control' total de lo que Javier Milei iba a hacer y decir para promocionar el token, diseñar maniobras de insider trading e incluso haber pagado coimas para que eso sucediera. Así lo reflejan chats a los que accedió La Nacióny algunos que fueron difundidos públicamente en redes sociales por recipientes de esos chats que, frente a la luz de los hechos, deciden mostrar lo que el joven decía hacer previo a la debacle de su proyecto", señaló.

"Uno de los mensajes a los que tuvo acceso La Nación fue recibido por un ejecutivo de una firma de inversión en cripto, por parte de Davis, el 11 de diciembre de 2024. El joven buscaba capital para el lanzamiento de un memecoin vinculado a Milei. 'Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga'. 'Eso es una locura', le responde su interlocutor. 'Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Craziest shit (Una locura)", agregó. La firma rechazó la oferta", añadió.

En otro chat, siempre según La Nación, Davis responde "sí, amigos" a una pregunta sobre la intención de hacer "pump" para inflar velozmente el precio de $LIBRA.

"Para ser honesto, estamos tratando de max extract [equivalente a sacarle todo el jugo] en esta. Estos fundadores no sé si son buenas o malas personas. Usualmente estamos muy tranquilos llegando al lanzamiento, pero este tipo es raro", abunda en referencia a otros de los involucrados en el proyecto "difundido" por Javier Milei.

Ni con el pétalo de una rosa

Los chats pueden haber constituido una simple fanfarroneada de Davis, un personaje de por sí oscuro que jamás debió entrar a la Casa Rosada, y no son en sí mismos una prueba de corrupción.

Este medio advirtió este martes sobre la dificultad de hacer pronósticos sobre el futuro del Libragate porque no es aún una foto consumada, sino un thriller en pleno desarrollo. El tuit del escándalo, su retiro, la confusión oficial de un fin de semana interminable y la "entrevista" guionada con Jonatan Viale constituyen un encadenamiento de hechos que no hacen más que devaluar a cada hora la palabra presidencial y hacer de este caso un tembladeral político imprevisible.

Jony Viale sobre Santiago Caputo: "El Presidente deberá reflexionar cuánto daño le hace la gente que tiene alrededor"

El periodista reconoció que "se equivocó" al permitir la edición de la entrevista con el Presidente



— LETRA P (@Letra_P) February 18, 2025

Además, este medio indicó que la aparición de Milei en TN puso en evidencia el cuidado del mandatario por no rozar a Davis, el empresario Mauricio Novelli –sindicado como un abrepuertas–, el singapurense Julian Peh –uno de los propietarios del "proyecto", con el que el Presidente se reunió en octubre– y otros actores de la trama. Personajes posiblemente "dueños de chats y secretos", dijo.

milei-con-julian-peh-el-responsable-de-kip-KPEQWETN4VDMVAYAQLQXSRPHWU.avif

En su carácter de custodio del proyecto, Davis había acusado a su "asesorado" Milei de haber provocado el descalabro de $LIBRA con el retiro de su aval y le había dado 48 horas para darles una solución a los damnificados. ¿Se cumplió el plazo?

"Hasta que no tenga respuesta de Milei no voy a entregar la plata"

Al ser consultado sobre los U$S 100 millones de los afectados por $LIBRA, Hayden Davis, uno de los creadores, contó: "Le di 48 horas al Gobierno argentino para que me dé un plan, si es bueno daré la custodia".



— Corta (@somoscorta) February 17, 2025

Confirmando la presunción de este medio, Hugo Alconada Mon reveló que "durante las últimas 48 horas, colaboradores directos del presidente Javier Milei mantuvieron conversaciones secretas con (…) Hayden Mark Davis para coordinar una estrategia que les permita superar el escándalo".

"Las conversaciones incluyeron la promesa de la Casa Rosada de que el presidente Milei no acusaría a Davis de haber cometido ilícito alguno durante el lanzamiento de $LIBRA y que así lo dejaría claro en la entrevista televisiva que, según le anticiparon, ya tenía previsto que se difundiera durante la noche del lunes. Algo más: le indicaron que un emisario del Presidente viajaría a verlo esta misma semana", amplió.

El río suena en los alrededores de la Casa Rosada...

Ciertos indicios apuntaron en esa dirección desde el comienzo.

Un pez gordo del mundo cripto, Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y Cardano, denunció que en el Tech Forum organizado por Novelli en octubre en Buenos Aires: "Encontramos a muchas personas a lo largo del camino que nos decían: 'Sabés, sabés, nos das algo y podemos conseguirte una reunión (con Milei). Pueden suceder cosas mágicas". El empresario no ni hizo nombres y no pasó de aludir a un entorno vaporoso.

La Nación dijo este lunes que "el entramado de socios comerciales vinculado a $LIBRA toca de cerca a la secretaría de Karina Milei", mencionando entre estos al propio Novelli –un exempleador del hoy presidente–, a Manuel Terrones Godoy y al asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales. ¿A esos entornistas se refirió Javier Milei cuando prometió el lunes a la noche construir "un filtro" para que no sea tan fácil llegar a él?

El periodista Alejandro Bercovich afirmó que "Morales, Novelli y Godoy se habían reunido con Karina Milei y contactaron a abogados locales para redactar un contrato que los designaba como asesores exclusivos en criptomonedas del Presidente. Sin embargo, Javier Milei no llegó a firmarlo". "Diógenes Casares, hijo de Wenceslao (Casares) e importante empresario del sector, asegura que alguien del entorno de Milei cobró 5 millones de dólares para que el Presidente hiciera la promoción" de $LIBRA, añadió.

Morales, Novelli y Godoy se habían reunido con Karina Milei y contactaron a abogados locales para redactar un contrato que los designaba como asesores exclusivos en criptomonedas del presidente. Sin embargo, Javier Milei no llegó a firmarlo.

#LaLeyDeLaSelva en @C5N



— Alejandro Bercovich (@aleberco) February 18, 2025

"Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente, aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro, me preocuparon mucho y me hicieron presionar más" para hacer llegar la información al despacho presidencial, agregó el empresario, citado por La Nación.

Otro colega, Mauro Federico, aseveró que "12 horas antes" de que Milei promocionara el token, "Karina fue alertada de lo que podía suceder", pero que esta ignoró la advertencia.

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo: ¿triángulo en descomposición?

La entrevista arreglada de Jonatan Viale a Milei, interrumpida impúdicamente por Santiago Caputo, desató una crisis en el "triángulo de hierro" al punto de amagar con restarle un lado a esa figura geométrica. El Presidente se enojó como nunca antes con su asesor, al punto que, según cuenta Pablo Lapuente en Letra P, "hasta amenaza con marginarlo" de ese esquema cerrado de poder.

nota-1746442-guillotina-karina-milei-tambien-disciplina-santiago-caputo-1097248.jpg Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo.

En el fragmento de la intervención de Caputo –motivada por una burrada que comprometía al jefe de Estado, quien dijo que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encargaría de su defensa– no se advierte ninguna molestia de Milei. Al contrario, el Presidente reaccionó con mansedumbre. Es evidente que a Milei no le molestó el avance del enfant terrible sobre la libertad de expresión de Viale, que tampoco se mosqueó, sino el haber quedado expuesto en imágenes viralizadas como un títere de "La Sombra".

Todos se le animan ahora a Caputo, algo impensado hasta hace apenas un par de días.

"Equivocado, a mi parecer y al del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista, donde no había nada malo", salió a declarar el karinista Manuel Adorni. "Tiene el defecto de la excelencia. Notó que eso (la alusión a Cúneo) podía prestar a confusión de alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. De hecho, terminó la nota y el Presidente le dijo 'Santiago, esto es innecesario'. Santiago habitualmente no está en las notas, no sabe que la dinámica es no cortarlas por ningún aspecto", añadió.

Cómo estará de devaluado el asesor que incluso el desacreditado Viale, quien se tomó tiempo para reflexionar sobre la deontología periodística y escenificar un rescate de su dignidad, se refirió a él como "este muchacho". "El Presidente deberá evaluar cuánto le suman y cuánto le restan algunos personajes", sumó. Audaz…

Otro osado, Mauricio Macri volvió a embestir contra el entorno que le ha retaceado la influencia sobre un gobierno que alguna vez creyó "fácilmente infiltrable" y castigó al declarar: "Hemos visto a un presidente descuidado y mal rodeado", a la vez que reclamó "una investigación seria" del Libragate. Hay que recordar que, antes de que se empezara a hablar con fuerza de coimas en lo más alto del Gobierno, hizo que el PRO difundiera un comunicado en el que rechazaba el juicio político "en esta instancia".

Si Milei está molesto con Santiago C. y evalúa mandarlo al rincón, el "triángulo" se reduce a un segmento, en cuyos extremos están él mismo y su hermana Karina. Por otro lado, si la secretaria general queda embarrada en las sospechas mencionadas más arriba, ¿qué quedaría del frágil esquema de poder que ha rigoreado a la Argentina desde el 10 de diciembre de 2023?