Javier Milei intentará "amurallar" el equilibrio fiscal con una ley que prohíba leyes

Cadena nacional de Javier Milei.

Por cadena nacional y con un discurso leído de 25 minutos, el presidente Javier Milei escaló la tensión con el Congreso, luego de la aprobación en Diputados esta semana de un paquete que -a ojos del Gobierno- pone en jaque el equilibrio fiscal. Con una jugada tan curiosa como sorpresiva, el mandatario anunció que enviará un proyecto de ley para impedir que se aprueben leyes.

El proyecto, dijo Milei, busca "penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”. En ese sentido, agregó que establece "una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”.

Considerando que la oposición logró la sanción del aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, que el Presidente vetó, y esta semana aprobó la emergencia sanitaria y autorizó más fondos para las universidades con dos tercios, no parece viable que el propio Congreso vote una ley que autolimite sus funciones.

Con los pies para adelante "Si quieren volver atrás, van a tener que sacarme con los pies para adelante”, afirmó Milei, rodeado de Toto Caputo y otros miembros del Palacio de Hacienda, al ratificar el rumbo económico del Gobierno. Al arranque de la cadena, que fue grabada este viernes por la tarde, el Presidente afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro”, en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr ese objetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

Cadena Nacional del Presidente de la Nación, Javier Milei.

Medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno.



Medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno. pic.twitter.com/dIAzTVi1OK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 9, 2025 “Nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados, la inflación se ha desplomado”, aseguró. Después, arremetió contra el Congreso, al calificar de “nuevo espectáculo lamentable” la sesión del miércoles, porque “impulsó un conjunto de leyes destinadas a destruir el superávit fiscal, usando causas nobles como excusa”, al “promulgar leyes que llevan a la quiebra nacional”.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, expresó, en referencia a los bloques de la oposición. Por otra parte, para "amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno”, Milei anunció que este lunes firmará "una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria". De esta forma, prometió el mandatario, el Tesoro “no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”.

