CADENA NACIONAL

Javier Milei intentará "amurallar" el equilibrio fiscal con una ley que prohíba leyes

Después del revés en Diputados, el Presidente anunció que enviará un proyecto al Congreso para "penalizar" la aprobación de normas que amenacen el déficit cero.

Por Letra P | Periodismo Político
Cadena nacional de Javier Milei.&nbsp;

Cadena nacional de Javier Milei. 

Por cadena nacional y con un discurso leído de 25 minutos, el presidente Javier Milei escaló la tensión con el Congreso, luego de la aprobación en Diputados esta semana de un paquete que -a ojos del Gobierno- pone en jaque el equilibrio fiscal. Con una jugada tan curiosa como sorpresiva, el mandatario anunció que enviará un proyecto de ley para impedir que se aprueben leyes.

Notas Relacionadas
La oposición aprobó con casi dos tercios un aumento para universidades y complica un veto de Javier Milei
CONGRESO | DIPUTADOS

La oposición aprobó con casi dos tercios un aumento para universidades y complica un veto de Milei

Por  Mauricio Cantando

El proyecto, dijo Milei, busca "penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”. En ese sentido, agregó que establece "una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”.

Considerando que la oposición logró la sanción del aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, que el Presidente vetó, y esta semana aprobó la emergencia sanitaria y autorizó más fondos para las universidades con dos tercios, no parece viable que el propio Congreso vote una ley que autolimite sus funciones.

Con los pies para adelante

"Si quieren volver atrás, van a tener que sacarme con los pies para adelante”, afirmó Milei, rodeado de Toto Caputo y otros miembros del Palacio de Hacienda, al ratificar el rumbo económico del Gobierno. Al arranque de la cadena, que fue grabada este viernes por la tarde, el Presidente afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro”, en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr ese objetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1953975421042930048&partner=&hide_thread=false

“Nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados, la inflación se ha desplomado”, aseguró. Después, arremetió contra el Congreso, al calificar de “nuevo espectáculo lamentable” la sesión del miércoles, porque “impulsó un conjunto de leyes destinadas a destruir el superávit fiscal, usando causas nobles como excusa”, al “promulgar leyes que llevan a la quiebra nacional”.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, expresó, en referencia a los bloques de la oposición.

Por otra parte, para "amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno”, Milei anunció que este lunes firmará "una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria". De esta forma, prometió el mandatario, el Tesoro “no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”.

Temas
Notas Relacionadas
Mal día para Martín Menem y La Libertad Avanza. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Golpe a Milei: la oposición reactivó la investigación de $LIBRA y volteó decretos de Sturzenegger

El oficialismo se levantó de sus bancas, pero no sumó los aliados suficientes. Se rechazaron decretos delegados y avanzan proyectos para las provincias.
La oposición tiene los votos para rematar la agenda contra Javier Milei y pide apurar la sesión
EL NIDO DE RATAS, EN LLAMAS

Senado: la oposición tiene los votos para rematar la agenda contra Milei y pide apurar la sesión

En UP quieren abrir el recinto en 15 días. Universidades y la emergencia pediatría, adentro. LLA no puede proteger los decretos de Sturzenegger.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
EXCLUSIVO

Hay cuarta vía en Buenos Aires: Monzó y Stolbizer anotan Encuentro, su frente para competir en octubre

Por  José Maldonado
Sin el PRO, la pelea porteña se polariza entre libertarios y peronistas
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Con el PRO diluido, la pelea porteña se polariza entre LLA y un peronismo con riesgo de fugas

Por  Francisco Basualdo
Gustavo Sáenz gobernador de Salta. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Gustavo Sáenz se provincializa ante la vuelta de Urtubey al PJ y la confianza libertaria

Por  César Pucheta
El cierre de alianzas de Santa Fe se pareció a un cierre de listas. Maximiliano Pullaro y el peronismo no tuvieron fisuras y La Libertad Avanza espera.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Pullaro y el peronismo cerraron sus frentes sin fisuras y empieza la rosca para la pelea con LLA

Por  Lucio Di Giuseppe