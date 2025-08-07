Golpe a Javier Milei: la oposición reactivó la investigación de $LIBRA y volteó decretos de Sturzenegger

La Libertad Avanza completó otra jornada para el olvido en la Cámara de Diputados , con la aprobación de un emplazamiento a comisiones que permitirá retomar la investigación legislativa del caso $LIBRA, la criptomoneda que promocionó Javier Milei antes que se desplomara su valor. La votación llegó tras un fallido intento del oficialismo por dejar la sesión sin cuórum.

El oficialismo también fracasó para terminar la sesión para evitar que se rechazaran decretos delegados para reducir estructuras del Estado, promovidos por Federico Sturzenegger , que, si también se rechazan en el Senado, serán eliminados. Tampoco evitó el emplazamiento a comisiones, por lo que avanzarán proyectos que aumentan fondos a las provincias, con el reparto de ATN y de impuestos a los combustibles.

La maniobra del oficialismo para terminar la sesión consistió en levantar a sus diputados y pedir que hicieran lo propio sus aliados. El PRO y los partidos provinciales cumplieron, pero un sector de la UCR permaneció en sus bancas, incluidas sus autoridades Karina Banfi y Rodrigo De Loredo . La cuenta cayó a 136 miembros, siete más que lo necesario para el cuórum.

Con esos números, la coalición opositora que empujó la sesión logró emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos para tratar el martes a las 17. Se debatirá un proyecto de Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica, que propone cambiar las reglas de juego de la comisión investigadora del caso $LIBRA, para permitir que vuelva a funcionar.

Esta comisión está empatada en cantidad de miembros entre oficialismo y oposición, razón por la cual no fue posible elegir su presidencia. El proyecto de Ferraro, que propone designar como titular a aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, "en conjunto", a la Cámara.

$LIBRA : SE VIENE EL FINAL DEL BLOQUEO OFICIAL A LA INVESTIGACIÓN Acabamos de votar que el próximo martes 12 de agosto se reúnan las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para modificar la resolución que reglamenta el funcionamiento de la…

La caída de La Libertad Avanza

El proyecto de Ferraro se aprobó con 135 votos a favor, 70 en contra y seis abstenciones. Las ayudas llegaron de los bloques que permitieron la sesión y dominan el recinto desde marzo: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (UCR crítica), Coalición Cívica y la izquierda.

El oficialismo volvió a sus bancas luego de permanecer parados en el recinto, a la espera de que no hubiera cuórum. Como eso no sucedió, tuvo que sumarse al debate. Nicolás Mayoraz, intentó sin éxito convencer a la oposición de que la comisión sobre $LIBRA está en funciones.

Ocurre que la resolución que la creó le otorga tres meses para su funcionamiento, un plazo que ya se venció, pero luego restan otros 30 días para presentar un informe, que aún deberían estar corriendo. El truco de la oposición es aprobar una presidencia para extender el plazo para los debates y sumar oradores. "Corresponden que terminemos con este circo", reclamó, sin éxito, Mayoraz.

La comisión sólo tuvo una reunión con invitados, en la que expertos en criptomonedas y damnificados por la supuesta estafa. En esa reunión, por ejemplo, el querellante Martín Romeo dio detalles sobre su denuncia que tramita en el juzgado local. También se instruye una investigación en la justicia de Estados Unidos, que complica al Presidente y a Karina Milei.

Más derrotas para el Gobierno

En la sesión se definió también el tratamiento de los proyectos aprobados en el Senado para sumar fondos a las provincias. Son los que reparten en las provincias los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles con la consecuente disolución de los fondos fiduciarios.

El primero se tratará en plenarios de comisiones de Presupuesto y Hacienda, el miércoles a las 13; y el segundo, a las 16, con Presupuesto y Energía. Ambas iniciativas tienen asegurada una mayoría para dictaminarse y llegarían al recinto el miércoles 20, en una sesión en la que la oposición aún discute si incluye los vetos presidenciales a aumentos jubilatorios y la emergencia en Discapacidad. La otra opción es dejarlos para tratarlos durante la campaña electoral.

La última y gran derrota del Gobierno en la sesión fue el rechazo a decretos delegados que eliminaron o suprimieron funciones de organismos, a partir de las delegaciones que tuvo el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, concedidas por la ley Bases. El oficialismo, también en este caso, quiso levantar la sesión pero el tablero nunca marcó 129.

La coalición opositora se mantuvo en sus bancas y funcionó la perfección. Fue así que se rechazó el decreto que elimina la autarquía del INTA y el INTI; el que elimina organismos de la Cultura, como el Instituto del Teatro y la comisión de bibliotecas populares.

También se desechó el decreto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos y, con menos votos, el que cambia las reglas del juego la marina mercante. La última medida de Sturzenegger eliminada fue la que el decreto que elimina la Agencia de seguridad vial y dirección nacional de vialidad. Todos correrían la misma suerte en el Senado, donde la oposición tiene una mayoría más holgada. Nadie podrá impedirlo.