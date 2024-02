Javier Milei, Ignacio Torres y la Argentina feudalizada, sin lugar para la tregua

Gobernadores vs. Javier Milei: Ignacio Torres junto a Rolando Figueroa, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck y, vía Zoom, Claudio Vidal.

Gracias a esa decisión judicial, el gobernador consideró que "el asunto queda saldado" y que ya no necesitará esgrimir la amenaza de un embargo petrolero contra la Argentina . Los rostros de los gobernadores patagónicos que lo acompañaron en la conferencia de prensa que brindó este marte por la tarde –el neuquino Rolando Figuero a, el rionegrino Alberto Weretilneck , el pampeano Sergio Ziliotto y, por videoconferencia, el santacruceño Claudio Vidal – reflejaron su alivio. La guerra, con todo, apenas encontró un alto.

El milagro de la distensión –una mano enorme para Torres – llegó cuando el juez federal Hugo Ricardo Sastre ordenó, con efecto suspensivo hasta sentencia firme, "el cese de la retención" de fondos coparticipables por parte de la Nación y animó "a las partes a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda (que reclama Buenos Aires) en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial".

¿"Asunto saldado", entonces? Para nada . A pesar de la mano que el mandatario chubutense, mostrándose magnánimo en la victoria fingida, le tendió al Presidente para "disentir" con respeto y trabajar en un "proyecto de desarrollo para la Patagonia" , la Casa Rosada se niega a dialogary ya prepara una estrategia legal que apunta a correr del medio a la Justicia federal asentada en esa provincia y para llegar expeditivamente a la Corte Suprema a través de un recurso abreviado de per saltum.

La política por otros medios

No es un buen indicio que Milei prepare la continuidad de la batalla judicial, de desenlace incierto dado que la deuda que Chubut mantiene con la Nación efectivamente tiene los fondos coparticipables como garantía. Así, la apelación a la Corte sugiere escasa vocación para proceder a una refinanciación de esos compromisos que suponga una actualización diferente del inasible índice de inflación. Al contrario, indica una voluntad de continuar reteniendo esos pesos.

La escasa inclinación a conciliar queda expuesta por el magro monto que ha desatado la crisis: 13.000 millones de pesos, algo así como 13 millones de dólares, lo que Boca Juniors terminará por cobrar del Porto por el pase del crack Alan Varela.

En total, como informó Letra P, el pasivo del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial involucra a 12 provincias y solamente 0,2% del PBI.

Más que económica, la pelea es política.

¿Deseo y decepción?

La tregua con Torres, un hombre del PRO, tal vez le abra a Mauricio Macri la ventana de oportunidad para, esta vez sí, avanzar en la "fusión" del partido amarillo que se apresta a reconquistar y La Libertad Avanza (LLA), idea de la que no se sabe ni siquiera si implica un take over del gabinete, una alianza legislativa formal o una más vaporosa integración de listas en las por ahora lejanas elecciones de mitad de mandato de 2025.

El escollo, desde ya, es el clima de enorme desconfianza que se ha abierto entre el Gobierno y los jefes provinciales del PRO en particular y de lo que fuera alguna vez Juntos por el Cambio en general. Los suspicaces de la política ven en la porfía judicial de Milei para no renegociar nada con Torres la mano de influyentes de su círculo más estrecho para cerrarle justamente esa ventana a Macri.

La Argentina feudalizada

Si la relación entre el Estado y los estados de la Argentina se llena de sombras, lo que emerge es un país feudalizado, en el que cada territorio hace lo que puede para resistir la avanzada centralizadora de –que se permita la metáfora– un poder que se piensa como monarquía absoluta.

Si el monto involucrado en la puja con Chubut es pequeño, no lo es en lo absoluto el disputado con la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof y Verónica Magario. El gobernador bonaerense apoyó a Ignacio Torres criticó a Javier Milei

Temeroso de lo que Milei puede sacar de la galera cada día para sumar la aspiradora a la motosierra y la licuadora, Axel Kicillof advierte el peligro de disolución de lo nacional y limita los ejercicios autonomistas a la chance cada vez más cercana de la emisión de una cuasimoneda.

Fantasías animadas

En referencia a la desactivada amenaza chubutense, reflexionó que también puede "cerrar los accesos, los puertos. Si uno se pone a fantasear o a pensar en decisiones de autonomía (…) hay muchísimas alternativas". Más allá de la sugestiva mención, el espíritu de su declaración fue de rechazo a avanzar en esos sentidos.

Buenos Aires es un terreno más delicado de la guerra entre libertarios y federales: el contexto social es explosivo en su populoso conurbano y un estallido no deseado en ese territorio no sería una bomba solamente en las manos del gobernador. Si estallara la provincia, la onda expansiva llegaría a Plaza de Mayo. ¿Entenderá eso el jefe de Estado?

Los episodios que vienen

La guerra entre el interior y el puerto seguirá.

Para disgusto de Victoria Villarruel, a esta altura parece cantado el bochazo del Senado al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, base jurídica del manotazo a los fondos que Alberto Fernández a su vez le había pegado a la Ciudad para enviarlos a la provincia históricamente discriminada en el reparto de la coparticipación. Diputados, claro, es un terreno menos escarpado para el Gobierno, pero no por ello libre de riesgo. Cabe recordar que, en virtud de una reglamentación malhadada de la era K, para voltear un DNU es necesario que las dos cámaras voten en contra.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

Tras la caída del proyecto de ley ómnibus y los plenos poderes que le cedía al Presidente, quedó claro que el Congreso seguiría funcionando. En otro capítulo por venir de la batalla, los bloques que responden a gobernadores de partidos provinciales y del peronismo ya trabajan en reformas tributarias destinadas a mejorar las cuentas provinciales. Después del frenesí de los decretos, acaso le llegue a Milei el de los vetos.

Javier Milei, a fondo

El Presidente también vela sus armas y no afloja con el Caputazo aunque eso le ponga en contra a medio mundo.

Javier Milei, Ignacio Torres y la Argentina feudalizada.

Esos antagonismos no deben ser analizados necesariamente como elementos de debilidad, sino como una estrategia calculada, la de escenificar la pelea del León contra la casta. El show tendrá este viernes a la noche un episodio atrapante en la apertura de sesiones del Congreso en pleno prime time televisivo.

Motosierra y licuadora

Mientras, la motosierra adquiere una marcha más. El programa Potenciar Trabajo marcha camino a una reforma radical. La realización de obras de infraestructura en barrios populares dispondrá desde ahora de 10.700 millones de pesos menos. Quienes hayan viajado al exterior, ahorrado en dólares o tengan medicina prepaga deberán abonar tarifas plenas de luz y gas. Y la creación de cinco universidades, ya sancionada por ley, quedó frenada sine die.

También la licuadora gira como loca: desregulación mediante, la educación privada se encarecerá en Capital y en Provincia hasta 50% el mes que viene para dolor de una clase media que, en buena medida, vio en Milei la gran esperanza blanca contra el peronismo. Un aporte más a la inflación general.

La era de hielo de la economía muestra empresas en grave crisis: por el impacto de la megarrecesión, Acindar paralizará sus cuatro plantas desde el mes que viene. Sin embargo, los ceos parecen ideológicamente satisfechos. Un país curioso.