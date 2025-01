Javier Milei habló del extraño vínculo que une a Jorge Lanata con su perro Conan

"No me olvido más: llegué 21:50 a mi casa, vivía en las torres del Abasto, me senté en el sillón con Conan a mirar PPT. Deberían ser 22:10, estaba mirando el programa y, de repente, una explosión. Creí que lo habían censurado a Lanata, con lo cual salgo del departamento y digo '¡Lo censuró a Lanata!' y, de repente, empiezo a respirar raro el aire", revivió el Presidente este miércoles ante el silencio de Luis Majul en la radio El Observador y aclaró: "Como no tengo olfato, no sabía qué pasaba".