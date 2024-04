Molesto, Manuel Adorni pidió "dejar de hablar" de los perros de Javier Milei, un tema "familiar"

#Gobierno "Me parece una falta de respeto definir al Presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Es meterse con su familia", dijo Adorni al ser consultado por los perros de Milei pic.twitter.com/VpMDF99Pj6

La incógnita sobre la cantidad de mascotas que tiene el jefe de Estado viene de la campaña electoral y fue destapada por el periodista Juan Luis González en su libro El Loco. Según el colega, el Conan original murió en 2017 y fue clonado , operación de la que quedan cuatro sobrevivientes y no cinco. Conan, dice el biógrafo, no existe , ni siquiera como clon, pero sí en la mente de Milei y, supuestamente, en comunicaciones paranormales en las que el espíritu del animal adquiere una connotación casi divina y orienta los pasos políticos del ahora presidente.

El tema también fue parte del análisis del periodista Marcelo Falak, quien en su artículo ¿Qué tiene Milei en la cabeza? planteó: "Si no fuera por la ley de hierro de la comunicación presidencial, que consiste en no hablar jamás sobre los perros de Javier Milei, a esta altura se sabría algo tan simple como si son cinco o cuatro. 'Cinco', dice el Presidente, que menciona entre ellos a Conan, presunto clon del can homónimo muerto en 2017. 'Cuatro', replican biógrafos y periodistas que aseguran tener buena información al respecto".

Alberto Fernández le adjudicó "alteraciones psicológicas" a Javier Milei

Los periodistas no son los únicos en preocuparse por la salud mental del Presidente. Este jueves, el exmandatario Alberto Fernández chicaneó a su sucesor en Twitter: "Mi perro no me aconseja (y está vivo)" y "las fuerzas del cielo no me mandan señales".

"Si el presidente se refirió a mí llamándome 'títere' quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", escribió el expresidente.