Manuel Adorni: "Si el Presidente dice que en Olivos hay cinco perros, hay cinco perros"

La insólita saga de los perros de Javier Milei continuó en la mañana de este lunes en la conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni , quien no se animó a responder cuántas mascotas hay en la quinta de Olivos o, lo que es lo mismo, cuántas viven en la imaginación del Presidente.

–No, no es una pregunta que incomoda, pero hay un nivel de insistencia… Si el Presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros y se terminó. ¿Qué problema hay…? Me descolocaste con la pregunta. Son preciosos encima, son hermosos.

Fin.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estoesblender/status/1782418722591838319&partner=&hide_thread=false Y un día, la pregunta que todos nos hacemos por los perros de Milei llegó a las conferencias de Adorni:



“Si el Presidente dice qué hay cinco perros, hay cinco perros y se terminó”. pic.twitter.com/FsPFdRL0fN — BLENDER (@estoesblender) April 22, 2024

La respuesta de Manuel Adorni

El portavoz pasó un mal momento. Es comprensible: con este episodio regresan las dudas sobre el estado emocional del jefe de Estado y sobre sus condiciones para ejercer el cargo.

Mientras ganaba tiempo para pensar la respuesta imposible, Adorni interrogó al periodista por el sentido de su pregunta, cosa que Waldman no precisó, sencillamente porque no debía hacerlo. Sólo había pedido un dato concreto y no lo obtuvo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juanelegonzalez/status/1782424039702581296&partner=&hide_thread=false Esto es FALSO



En Olivos hay CUATRO perros. El quinto clon murió a finales del 2020.



Y, a diferencia de lo que dice Adorni, es muy importante: habla de que Milei no distingue la realidad.



La estabilidad mental del Presidente no es algo privado sino de todos los argentinos https://t.co/Z443ULaVdt — Juan Luis González (@juanelegonzalez) April 22, 2024

Acaso, sí. Lo que Adorni respondió no fue cuántos perros viven en Olivos, sino cuántos lo hacen en la mente de Milei. Hay tantos clones del Conan original como el mandatario crea que forman parte de su rutina matutina de juegos.

La cuestión viene de la campaña electoral y fue destapada por el periodista Juan Luis González en su libro El Loco. Según el colega, el Conan original murió en 2017 y fue clonado, operación de la que quedan cuatro sobrevivientes y no cinco. Conan, dice el biógrafo, no existe, ni siquiera como clon, pero sí en la mente de Milei y, supuestamente, en comunicaciones paranormales en las que el espíritu del animal adquiere una connotación casi divina y orienta los pasos políticos del ahora presidente.

Captura de pantalla 2024-04-22 a la(s) 12.02.59p. m..png El libro de Juan Luis Gonzáles sobre los orígenes de la faceta política de Javier Milei reveló detalles escraborosos.

Qué tiene Javier Milei en la cabeza

La cuestión resurgió hace poco, en una entrevista a media luz y con toma desde arriba que Milei concedió a CNN. En esa oportunidad, afirmó que todas las mañanas, antes de dedicarse al trabajo, juega con sus "cinco hijos de cuatro patas": Murray, Milton, Robert, Lucas y... el fantasmal Conan. Este último, explicó, "es muy tranquilo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1774519760715235651&partner=&hide_thread=false "Conan":

Por las declaraciones de Javier Milei sobre sus perros pic.twitter.com/C1zmtgycGr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 31, 2024

El asunto, por absurdo que parezca, es relevante. Verificar ese dato –algo que se negó a hacer Adorni– permitiría despejar de una vez la duda más corrosiva acerca del estado de Milei, o lo contrario.

gkav5-rxwaao3zk.jpeg La cuestión sobre el vínculo de Javier Milei y sus perros ha sido motivo largamente de investigaciones periodísticas.

Dada la inconveniencia de los telediagnósticos que en otras épocas hacía parte del periodismo, vale centrarse en lo que la política estadounidense suele mencionar como el "carácter" de quienes ejercen la jefatura del Estado o de quienes aspiran a hacerlo. Así, ¿las condiciones políticas, morales, intelectuales y anímicas de Milei son las adecuadas para el desempeño de la primera magistratura? En su defecto, ¿he allí un causal de indagación por parte del Congreso y, eventualmente, de un juicio político?

La coyuntura, que señala pese al hiperajuste altos niveles de popularidad del mandatario, impide siquiera pensar en la posibilidad de un impeachment. Sin embargo, Milei acumula causales para ello para, como dijo este lunes desPertar, el newsletter de Letra P, cuando baje la marea.

No se trata sólo de los perros, por importante que sea saber qué seres habitan en la cabeza del Presidente. También, de su reciente apología del delito de evasión fiscal, insólitamente pronunciada ante empresarios en el Foro Llao Llao, algunos de los cuales tienen una baja propensión constitutiva al pago de impuestos.