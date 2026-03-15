Javier Milei empieza a medir en Córdoba el costo de su experimento

Javier Milei regresa a Córdoba a tomar el pulso de su gobierno. Este lunes en el salón de la Bolsa de Comercio se vivirá la liturgia de cada visita. Los alfiles de Manuel Tagle apagarán luces, bajarán el aire acondicionado y jugarán con los tiempos del almuerzo para evitar la percusión de cubiertos sobre platos que distrae al Presidente.

Su intervención será en una sala colmada por figuras de la política y el empresariado provincial, en un contexto muy distinto al de su visita de enero, cuando fue ovacionado en el Festival de Jesús María tras improvisar un tema icónico con el Chaqueño Palavecino . Desde aquella noche de verano popular, pasó la reforma laboral , la inflación que no baja, la guerra entre Estados Unidos e Irán y la elección de un nuevo enemigo: el empresariado.

Conforme al plan expuesto por Milei el 1° de marzo, Toto Caputo defendió días atrás la nueva moral libertaria en la Fundación Mediterránea . Dijo que la industria no existe y ratificó la narrativa oficial que hoy coloca como escollo antirreformista a varios pesos pesados de los negocios. Unos como ellos. ¿Milei buscará recomponer este lunes el lazo con un sector acostumbrado a los buenos modales y a la sinergia pública y privada? ¿Seguirá alta la expectativa en el plan?

La industria empieza a encender sus alarmas. La política comienza a ver señales de que los brotes verdes, como con Mauricio Macri , tampoco llegan. La recaudación total del gobierno de Córdoba registró en febrero una caída real interanual del 11%. Los ingresos provinciales alcanzaron los $845.902 millones, aunque el crecimiento nominal quedó por debajo de la inflación. Se comen los codos porque bajaron impuestos, dicen, como gesto de confianza al crecimiento proyectado más que a una exigencia de su propio electorado.

La mala racha sigue. El empleo perdió 10.000 puestos formales en la provincia y crece la demanda social en un 95% en la capital, tal como informó Yanina Babiachuck en Letra P esta semana .

tagle milei bolsa de comercio de cordoba Javier Milei y Manuel Tagle en la Bolsa de Comercio de Córdoba

¿Qué hacer en ese escenario? De todo, menos política electoral. Al menos, esa es la consigna que rige en el Panal, donde se sienta el gobernador Martín Llaryora. Lo mismo opina el alfil de Karina Milei, Gabriel Bornoroni, que no quiere actos ni lanzamientos precipitados. "Hay que sacar las reformas", pide, mientras le explotan en las manos los reclamos de intendentes, potenciales socios, que tienen estallado el servicio de salud con los recortes del PAMI y otros planes nacionales.

Esa maldita encuesta

La descripción negativa contrasta bastante con la expectativa que muestra la última encuesta que encargó La Libertad Avanza de Córdoba y que sostiene que más del 75% de la ciudadanía cordobesa banca al Presidente. En las usinas del cordobesismo tienen otros datos. El último informe de febrero de la consultora Delfos, de Luis Dall'Aglio, marcó una caída de siete puntos en la imagen positiva de Milei, volviendo al piso de los 35 puntos que tuvo en octubre, antes de las elecciones legislativas.

Sin embargo, hay otros datos menos dinámicos a los que conviene prestar atención. Según el último informe de marzo de CEOP Latam, de Roberto Bacman, la mayor preocupación de la sociedad argentina son los bajos sueldos e ingresos. Si bien esta variable pasó del 50,3% de enero al 47,4% en febrero, subió 15,5 puntos el temor por la falta de trabajo, que se ubica en el segundo lugar de la tabla de situaciones que desvelan al país. Siguen la corrupción (20,3%), la inseguridad (20,2%) y la pobreza (14,5%).

Captura de pantalla 2026-03-13 224109 Encuesta nacional sobre las preocupaciones de los argentinos.

El 61% de las personas encuestadas cree que la reforma laboral empeorará la situación del trabajo del país y el 60,8% está en desacuerdo con lo que aprobó el Congreso en este frente.

La mala expectativa sobre la evolución de la economía va en aumento. El mismo estudio revela que el pesimismo se disparó del 54% en diciembre al 62% en marzo. Sólo el núcleo duro cree que mejorará (33,2%).

El Presidente le toma el pulso a Córdoba

Con datos tan dispares, con la cautelar que le puso el Círculo Rojo a Toto Caputo en la Fundación Mediterránea, Milei vendrá a medir su banca en el sector productivo, si su nuevo contrato moral resiste liberados en la estudiantina de la política.

Llaryora no será de la partida en la Bolsa. No se lo cruzó en la gira por Estados Unidos y tampoco lo hará en Córdoba. El gobernador tomará la distancia que sea posible y aprovechará sólo lo que sirve.

llaryora cornejo y gobernadores El gobernador Martín Llaryora y sus pares en la gira de negocios por Estados Unidos

Hay enojo en el Panal porque apostaron a una reducción impositiva creyendo en las perspectivas del crecimiento. La cuenta se la cargarán a Bornoroni, quien asoma como el candidato de Milei en Córdoba. Le pedirán explicaciones en sintonía con el affaire Manuel Adorni: por qué el país no despega como esposa con marido deslomado.

“Qué gracioso: el estacionero quiere dar clases de gobierno cuando no pueden explicar el suyo”, disparan. Nace un nuevo blanco político en el cordobesismo, que afirma, puertas adentro, que se acabó el romance de la gente con Milei. "El 17 de febrero empezó a caer y no para", le buscan la vuelta al regreso presidencial por la provincia.