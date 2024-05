La metamorfosis de Javier Milei

Por primera vez abraza conceptos propios de las derechas radicales y extremas de Europa y Estados Unidos y que, hasta ahora, o bien estaban ausentes o no le resultaban centrales. Se trata de una apelación exacerbada a lo nacional , rasgos de xenofobia y homofobia , y sobre todo una prédica antiinmigración que no había formado parte de un core ideológico que ha hecho eje en una peculiar idea de libertad .

Tras el torpe arranque antichino de Diana Mondino, Letra P analizó la irrupción de Nicolás Márquez, uno de los principales panfletistas de la ultraderecha, en medios mainstream que no se sabe si lo terminan por retratar como un fenómeno de circo o como una voz legítima en la era del fetichismo del diálogo. Lo primero supuso un ataque ya no a China por la ideología de su régimen, sino una burla a los chinos en tanto miembros de una etnia; lo segundo, una exposición amplísima de motivos homofóbicos, macartistas y apologéticos del terrorismo del Estado en boca de alguien que no solo acaba de biografiar al Presidente, sino que es cercano a él y hasta suena como posible candidato a diputado por La Libertad Avanza(LLA) en los comicios del año próximo.