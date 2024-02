Javier Milei con el papa Francisco: de los agravios a los gestos de reconciliación

Antes de la audiencia de este lunes, Milei subrayó su cambio de postura al destacar que Francisco "es el argentino más importante de la historia" y sostuvo: "Es un papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapados en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual ".

papa milei 2.jpg Javier Milei fue recibido más de una hora por el papa Francisco

La pregunta no fue casual y hacía referencia a una preocupación puntual de la Iglesia vernácula, sobre la decisión de la funcionaria de reempadronar los comedores populares y remplazar el envío de alimentos no perecederos por una tarjeta para comprarlos, lo que implicó la suspensión en enero de la asistencia en la que también quedaron enganchadas organizaciones religiosas que cumplen esa función de contención social.

La movida de Pettovello obligó a firmar nuevos convenios con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), que coordina el médico pediatra Abel Albino; la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélica de la República Argentina (Aciera), que lidera el pastor Christian Hooft, y Cáritas Argentina, la entidad católica a cargo del obispo quilmeño Carlos Tissera, que además reclamó en un comunicado que los movimientos populares también reciban esa ayuda “sin dilación”.

Pobreza, diálogo y consensos

Las fuentes vaticanas consultadas por Letra P aseguraron que Milei y Francisco también hablaron de la lucha contra la pobreza y la educación “para todos”. También revelaron que el papa le sugirió la importancia de diálogo para construir consensos y evitar las divisiones.

El consejo papal llega justo en el momento de mayor tensión entre el mandatario y quienes gobiernan las provincias por la ley ómnibus, que finalmente no prosperó en la Cámara de Diputados e hizo que Milei advirtiera sobre “traidores”.

El pedido sobre la necesidad de cerrar la grieta también había surgido el día anterior, durante la ceremonia de canonización de Mama Antula, la primera santa argentina. “Que Dios inspire a nuestros gobernantes la sabiduría del diálogo y la voluntad de contribuir al bien común, superando lo que divide y buscando lo que une”, se rogó en español durante las intenciones de la misa a la que asistió Milei y el resto de la comitiva.

Dos Estados y sin muros

En materia de política internacional, el papa y Milei también chocaron puntos de vista sobre el status quo en Tierra Santa y sobre todo por la decisión del Presidente de trasladar la Embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOPRArgentina%2Fstatus%2F1756882810290192413&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente agradece a las Fuerzas de Defensa Israelíes, al Shabak y a la Policía israelí por haber culminado con éxito el rescate de los argentinos Fernando Simon Marman (60) y Louis Har (70), quienes estaban secuestrados desde el pasado 7 de octubre por el grupo… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2024

Mientras que Milei intentó justificar los motivos de este traslado sobre la base de su alineamiento en materia de política exterior con Israel y Estados Unidos, al estilo Donald Trump; el pontífice ratificó que no habrá paz en esa ciudad santa para cristianos, judíos y musulmanes sin "la solución sabia" de los dos Estados "bien delimitados con Jerusalén con un estatus especial".

La visita papal al país no quedó confirmada ni con fecha cierta, pero la canciller Diana Mondino -como viene contando Letra P- habría decidido que Luis Pablo María Beltramino, una persona de carrera diplomática como pretendía sea el embajador ante la Santa Sede; silla clave para organizar un eventual periplo del pontífice a Argentina. El nombramiento recién será oficializado tras recibir el plácet del Vaticano.

La "esposa", el gesto y la pelota de trapo

Un error no forzado de los organizadores eclesiásticos hizo que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, sea presentada de un modo particular durante la ceremonia de canonización. "Participan el presidente argentino Javier Milei y su esposa...", dijo en español la persona que guiaba la celebración religiosa. Lo que provocó un intercambio de miradas entre quienes acompañaban al Presidente en la basílica de San Pedro.

GGDG6yFXgAAH_W_.jpg

En un acto fuera de protocolo para una celebración religiosa, el papa fue llevado en silla de ruedas hasta el lugar donde estaba Milei y su hermana, para saludarlos y estrecharse en un abrazo.

"Fue muy fuerte, un gesto tremendo. No lo puedo creer, se salió de protocolo y me vino a saludar. Es imposible que no me emocione", reconoció tras agradecer el gesto del pontífice.

Este lunes, entre los regalos que intercambiaron, Francisco recibió una pelota de trapo hecha por las infancias de la Villa 31, de Retiro. Le fue entregado por el ministro del Interior, Guillermo Francos. El obsequio forma parte de las iniciativas y campañas de Scholas Occurrentes, la red educativa global que tiene su sede en esa barriada popular porteña.