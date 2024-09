Javier Milei para el mundo: identikit de un presidente "raro"

El académico no cuenta nada que no sepa el público argentino, porque escribe para una audiencia foránea que acaso haya escuchado o leído algo sobre Milei pero no conoce al personaje en profundidad. Sin embargo, su trabajo de recopilación de rarezas termina siendo un documento útil también en Argentina: puestas una debajo de la otra, reunidas en un mismo espacio, las extravagancias del Presidente, que la población local suele consumir de a una, resultan una bomba atómica y el resumen de Stefanoni, entonces, acaso un buen antídoto para prevenir la naturalización, que acarrea el peligro del adormecimiento y la pasividad.