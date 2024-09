Donald Trump, Javier Milei, los medios y la trampa de camuflar la sinrazón

Peirano cuenta que se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo en 2019, con el ahora candidato presidencial todavía en la Casa Blanca, cuando asistió a una conferencia de Lenore Taylor, directora de The Guardian en Australia, que dijo no estar “preparada para la alarmante incoherencia del presidente” y se declaró "estafada por medios que llevaban años tapando sus desvaríos". "No los medios afines a su persona o vinculados a su agenda política, como Fox News o Breitbart, sino los medios liberales, incluyendo el suyo: The Guardian, The Washington Post, The New York Times...", dice Peirano en su columna y cita una frase inquietante de su colega australiana: “Me di cuenta de cómo los periodistas que cubren a Trump editan y analizan sus palabras para encajarlas en párrafos secuenciales e imponer sentido donde es difícil de detectar”.