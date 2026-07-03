Mauricio Macri lanzó una agenda en el Congreso para condicionar a Javier Milei

Mauricio Macri continúa con su plan de -al menos- incomodar a Javier Milei en el último tramo de la gestión libertaria. El Consejo del PRO, encabezado por el expresidente, anunció este viernes que las bancadas amarillas de ambas cámaras del Congreso reclamarán tratar sus proyectos, como condición para acompañar los planes del Gobierno.

Como contó Letra P , el líder del partido amarillo se opone a los cambios del sistema electoral que proponen los Milei. No será el único conflicto que llevará al Congreso, donde su tropa no está unida: la comunicación oficial fue acompañada por el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara , pero no así por las autoridades del bloque en la cámara baja. Los proyectos pedidos no sorprendieron: la mayoría formó parte de la lista que el partido de Macri le acercó a La Libertad Avanza en marzo.

Algunos formaron parte de la agenda libertaria, como Ficha limpia, la iniciativa para prohibir candidaturas de personas condenadas por corrupción. Milei sumó el texto a la reforma política enviada al Senado, pero el PRO exige debatirlo aparte. Pide que el tratamiento comience en Diputados, al igual que lo referido al financiamiento de partidos políticos. En su iniciativa, Milei quiere que el Estado no ponga un peso en las fuerzas.

Hay dos proyectos que pide tratar el PRO en Diputados presentados recientemente: el endurecimiento de las penas por vandalismo rural y un plan de prevención de suicidio adolescente, elaborado por la macrista Antonela Giampieri .

El PRO pide acelerar en la cámara baja temas que el mileísmo cajoneó. Uno es para acelerar el desalojo y combate a la usurpación de tierras (similar a la propuesta del Gobierno sobre inviolabilidad de propiedad privada que se debate en el Senado) y otro propone la reforma del Código Penal, con un agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo.

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El listado del PRO se completa con una reforma penitenciaria sobre "inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles". En el bloque amarillo de la cámara baja niegan cualquier condicionante a Milei. "Son los proyectos que pedimos tratar en marzo y no fueron tenidos en cuenta", confió a Letra P una de las autoridades del bloque conducido por Cristian Ritondo, quien mantiene buena relación con el Ejecutivo.

Su bloque, de doce miembros, es clave para el cuórum del oficialismo. No así el del Senado, donde el PRO tiene tres bancas y suele quedar fuera de las negociaciones. Por eso propusieron una agenda escueta, que tiene tres propuestas de Milei, trabadas por la presión de la UCR: actualización de la Ley de Salud Mental, agravamiento de las penas por falsas denuncias y el cambio al régimen de zona fría.

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El contraataque libertario

El listado de temas pedido por el macrismo en el Senado se completa con el proyecto sobre aumento de penas por falsas denuncias de violencia de género, una iniciativa de la radial Carolina Losada, quien no logró eco ni en su propio bloque.

"Además, impulsaremos la reforma electoral, la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales y el fortalecimiento de la legislación contra la criminalidad ambiental", anunció la bancada presidida por Goerling Lara.

En el oficialismo tomaron con preocupación las exigencias de Macri, sobre todo porque sus votos en Diputados siguen siendo importantes para abrir el recinto. Martín Menem ya instruyó a sus dirigidos a agilizar algunas iniciativas amarillas en las comisiones, para no generar heridas innecesarias. "El problema que tenemos es el funcionamiento propio de la cámara, que activa sólo con una agenda impulsada por el Gobierno", responden desde el PRO.

La expectativa de Menem es al menos erosionar el bloque que conduce Ritondo, donde hay diputados con aspiraciones a lograr la reelección y necesitan llevarse bien con la Casa Rosada. Podrían ser sumados a actividades partidarias de sus provincias para acercar posiciones. Sólo así, pueden evitar que la presión de Macri haga efecto.