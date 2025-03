Javier Milei desestima acusaciones por la criptoestafa: "Son chimentos de peluquerías despechadas"

Al hacer una nueva referencia al escándalo por el criptogate, Milei aseguró que se trata de "un problema con terceros, no es un problema mío".

La polémica con el New York Times

Al referirse a la nota que habla de las supuestas coimas que publicó el viernes The New York Times, Milei evaluó que "en la nota son todos condicionales, se cuidan bien, porque no dejan de ser chimentos de peluquería".