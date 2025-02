Mariano Cúneo Libarona defendió la designación de Lijo y García-Mansilla: "La constitucionalidad es incuestionable"

Live Blog Post

Juan Manuel López: "Milei quiere tener jueces amigos que le garanticen impunidad"

El jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, cuestionó la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema y consideró que "Milei tiene miedo de tener problemas penales y quiere tener jueces amigos en la Corte que le garanticen impunidad".

"Que los nombre por decreto no dejó de sorprenderme, el Presidente cuando quiere tener razón no reflexiona o no nos quiere decir la verdad de por qué nombra a Ariel Lijo", deslizó el legislador este miércoles en radio La Red y añadió: "Lijo no le garantiza nada a nadie porque es un extorsionador profesional".