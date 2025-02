Javier Milei, en problemas: especialistas en cripto coincidieron en que $LIBRA fue una estafa

Acusan a Javier Milei

Para la mayoría de los invitados, la operación de $LIBRA constituye el bosquejo de una estafa típica del universo cripto y consideran que el punto de partida fue el evento Tech Forum organizado el 19 de octubre, del que participaron Milei, el CEO de Kip Protocol; Julian Peh; y Mauricio Novelli, el nexo del Presidente con el mundo de las monedas virtuales.

“Esto fue planificado. En abril del año pasado ya estaba dando vueltas un deck del forum, que es un elemento de ventas. Se estaba diciendo que Milei iba a participar de este evento y por eso influencers y marcas participaron”, recordó Emilse Garzón, periodista y especializada en Cultura Digital.

Maximiliano Firtman, programador y docente, contó que entonces ya le hacía “ruido” la participación de Milei en ese evento y cuando investigó sus influencias encontró sorpresas. “(El español) Manuel Terrones Godoy se dedicaba a esquemas fraudulentos y una vez que saltaban borraba los contenidos”, señaló, antes de sostener que en el tuit del Presidente “no había una información técnica” de cómo $LIBRA iba a financiar a pymes, tal como prometía.

Guido Zatloukal, presidente Fundación Blockchain Argentina, consideró que el lanzamiento de la crito constituyó "una maniobra llamada rug pull, que es de manual, muy conocida desde el año 2020 en el mundo de las finanzas descentralizadas”. Explicó que "crear un token como el de Solana tarda dos o tres minutos, pero es necesario de alguien con influencia que lo promocione”.

“Lo que hacen los token es quedarse con la mayoría del prime, se promociona, se enlistan las acciones centralizadas, se empiezan a hacer compras y se retiran las ganancias. Se necesita una regulación y que los usuarios estén protegidos", detalló Zatloukal.

Problemas judiciales

Santiago Siri, presidente de The Democracy OS Foundation y promotor de cripto, explicó que la presunta estafa de Milei no tiene que ver con la volatilidad del valor de $LIBRA, sino porque “hay jugadores que usaron información privilegiadas y hay transiciones que salen al unísono cuando sale el tuit del Presidente". "Sacan ventajas sobre los inversores que entran después. Luego estas ballenas revientan sus tenencias de libra para quedarse con cripto dólares”, detalló.

El empresario advirtió que en Estados Unidos aprendió que "cualquier tipo de licitación pública de un activo debe ser reportado a la SEC. Si no se informa se está infringiendo una ley muy clara. Esto ha repercutido en muchos influencers. Para ellos, su territorio es donde hay un dólar". En aquel país es se está preparando una demanda civil entre un grupo de damnificados.

Laureano Bielsa, abogado y experto en criptomonedas, sostuvo que Milei pudo haber propiciado un estafa patrimonial y, como usó la cuenta de Twitter certificada como Presidente, un riesgo es que la responsabilidad se extienda a todos los argentinos. "Está claro que es Milei quien efectuó el engaño, pero no está claro si hay una autoridad mediata. Eso lo va a responder la Justicia. El problema no es la tecnología. El problema son los estafadores", cerró el jurista.

También expusieron el ingeniero Federico Molina, quien recordó que las compras compulsivas de $LIBRA llegaron después del tuit presidencial; y Gustavo Nigohosian, contador público (UADE), especialista en auditorías, la única voz que protegió al Presidente. "Me cuesta creer que haya querido ocultarlo, porque publicó un tuit. No me gustan las meme coin, pero esto no es un esquema Ponzi".