En la segunda vuelta acompañaremos a @JMilei para evitar que siga en manos de quienes nos llevaron a los argentinos a esta situación crítica. — Juan Martin (@jmrionegro) October 25, 2023

Sánchez, reconocido amigo de Victoria Villarroel y refractario a las políticas de derechos humanos, de género y en general del gobierno nacional, fue de los primeros en pronunciarse en favor de votar por el minarquista, tras sucumbir en la elección del domingo donde se renovaban dos bancas en Diputados y no pudo retener la que ocupará hasta diciembre. “Massa es sinónimo de corrupción. Milei puede no gustarte, pero es la antítesis de la corrupción. Por lo tanto, si tu vida política la construiste como embanderado en la lucha contra la corrupción, no tenés lugar a la neutralidad. O acompañás a Milei o sos un cínico estafador”, despotricó.