Votó Massa: "Los comicios se están desarrollando con normalidad"

Máximo, sin veda: "Creo en un país donde no haya venta de armas"

Votó Máximo Kirchner y, al filo de la veda, pidió por no agregar "más violencia" al país: “Creo en un país donde no haya venta de armas, donde las situaciones violentas que vivimos a diario no le agreguemos más violencia”. El diputado también deseó "que sea un día en paz, con alegría, sin provocaciones".

En relación a los cuestionamientos al sistema electoral, Kirchner remarcó: “No hay que dañar el sistema, hay que aceptar lo que vote la sociedad”. “No ha habido nunca ningún tipo de problema, menos cuando elegimos presidente y presidenta”, insistió el legislador.

“Es bueno elegir, más en algo que es tan claro como en el día de la fecha”, definió el presidente del Partido Justicialista bonaerense y destacó: “Mientras más gente vote, mejor”.