Javier Milei amasa una rosca veraniega para no nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema

De todos modos, uno de los integrantes de la cúpula libertaria aclaró que no será una opción quitar el pliego de García-Mansilla, como lo venía pidiendo un sector del justicialismo, y reemplazarlo por una mujer. No obstante, no descartó que el Gobierno vaya a retomar el proyecto de ampliación de la Corte. "No vamos a entregar a ninguno de los dos pliegos", aclaró.

ariel-lijo.jpg.webp Ariel Lijo, el juez propuesto por el gobierno de Javier Milei.

La propuesta inicial en la Casa Rosada era convocar a sesiones extraordinarias para enero, con un temario que incluía no sólo los pliegos de Lijo y García-Mansilla, sino también una amplia reforma electoral y la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, descartó esa posibilidad por falta de consenso.

La rosca política con el peronismo por la designación de Lijo y García Mansilla

El líder de La Libertad Avanza delegó las negociaciones sobre los pliegos en el influyente asesor Santiago Caputo, quien también se mueve en otras áreas sensibles de la gestión como el Ministerio de Salud, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y en la Vocería Presidencial.

Caputo tiene bajo su mando a Sebatián Amerio, quien se maneja en las sombras del ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona, y a María Ibarzábal, la secretaria de Planeamiento Estratégico que oficia como la principal garante de los temas legales y normativos. De hecho, Ibarzábal fue quien recolectó los antecedentes de los presidentes que designaron magistrados por decreto a lo largo de la historia. José Rolandi, el vicejefe de Gabinete que sobrevivió a la salida de Nicolás Posse, es otro de los funcionariosque también trabaja cerca de Caputo.

Estos funcionarios fueron quienes, en un principio, lograron que el pliego de Lijo consiguiera las nueve firmas que se necesitaban en la Comisión de Acuerdos del Senado, necesarias para dar tratamiento en el reciento. Sin embargo, no pudieron hacerlo con el pliego de García-Mansilla por la fuerte resistencia del kirchnerismo.

El oficialismo no tiene un panorama legislativo sencillo, más si se tiene en cuenta que el Partido Justicialista ganó una banca tras la expulsión de Edgardo Kueider, socio en términos políticos de LLA. Aún así, en la Casa Rosada no se dan por vencidos. "Vamos a agotar todas las instancias", sostienen.