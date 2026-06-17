Javier Milei y Victoria Villarruel: el presidente estará en Rosario. La vice, sin invitación oficial.

Victoria Villarruel, ¡afuera! Javier Milei le cerró las puertas al acto por el Día de la Bandera en Rosario

La interna entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo. El Gobierno no le cursó una invitación a la vicepresidenta para participar en el acto por el Día de la Bandera , que se celebrará el sábado en Rosario , y fuentes de la Casa Rosada dan por hecho que ella estará ausente.

La decisión circula en despachos nacionales desde hace días. El mandatario encabezará el acto central del 20 de junio junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales. Villarruel, en cambio, se quedará afuera.

Cerca de la vicepresidenta no acusan recibo. Hasta el momento no hubo una comunicación oficial que confirme su ausencia y, al menos públicamente, el entorno de Villarruel mantiene el hermetismo sobre cuál será su agenda para una fecha que históricamente considera relevante desde el punto de vista institucional. ¿Podrá haber una nueva jugada y llegar pese a la falta de invitación protocolar?

El año pasado, y ante la ausencia de Milei en Rosario, Villarruel encabezó la ceremonia y aseguró en un dardo que tenía al jefe de Estado como destinatario: “No hay otro lugar para estar que acá”.

La relación entre el Presidente y la titular del Senado está, desde hace tiempo, en un punto de no retorno . Las diferencias, que comenzaron a evidenciarse durante el primer año de gestión, fueron escalando con el paso de los meses.

La vicepresidenta fue perdiendo protagonismo dentro del esquema oficial y quedó progresivamente marginada de las decisiones políticas y de gestión.

En ese contexto, la organización del acto por el Día de la Bandera terminó convirtiéndose en otro escenario de disputa. El año pasado, mientras Milei decidió no viajar a Rosario y encabezó una actividad en Buenos Aires, Villarruel sí participó de la ceremonia frente al Monumento.

Aquella presencia fue interpretada como una señal de autonomía política y le permitió cosechar gestos de simpatía de parte de sectores que cuestionaban la ausencia presidencial.

Villarruel Pullaro 20 de junio Rosario.png Victoria Villarruel, presente en los actos del 2025, junto al gobernador Pullaro.

Un año después vuelve a quedar claro que no hay lugar para que compartan escenario. Las invitaciones formales cursadas en Santa Fe dejaron en claro que las sillas reservadas serán "únicamente a ministros y secretarios de Estado".

"No se encuentran previstas ubicaciones protocolares ni asientos para la totalidad de los asistentes". Dicho de otro modo, las segundas y terceras líneas se quedarán afuera del escenario central.

En el caso de la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro, se pidió la presencia de todo el funcionariado para acompañarlo.

Manuel Adorni presente ante el tsunami político

Mientras tanto, sí formaría parte de la comitiva oficial el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque la Casa Rosada no comunicó una confirmación oficial.

Envuelto en un tsunami político, jaqueado en su puesto y con el Congreso macerando una moción de censura, Adorni arribaría a Rosario junto al Presidente y a Karina Milei.

No trascendieron aún los ministros que serán parte del viaje y que, de hacerlo, deberán sumar una foto incómoda junto al cuestionado ladero presidencial.

uno-de-los-tantos-abrazos-que-milei-le-dio-a-4N7V22XGFZD5NFWRZFWX5TNZ4U Javier Milei junto a Manuel Adorni. La foto se repetiría en Rosario.

Aunque corrieron versiones en las últimas horas acerca de que la organización del acto, comandada por la municipalidad y el gobierno provincial, habría sugerido evitar la presencia de Adorni el sábado, fuentes consultadas por Letra P descartaron de plano esa posibilidad.

"Por más que quisiéramos, no tendríamos injerencia. Es un quilombo que tienen que resolver ellos", sostuvieron en la organización local.

Rosario, otra vez escenario nacional

Más allá de la interna libertaria, la visita presidencial volverá a colocar a Rosario en el centro de la agenda política nacional. En ese marco, el Monumento volverá a lucir con las obras de restauración ya finalizadas, cuya con inauguración se realizaba este miércoles.

"Acá hay un gobierno que se hace cargo", dijo la vocera de Maximiliano Pullaro, Virginia Coudannes, para referirse a los trabajos que no fueron concluídos por la Nación y abordados con recursos provinciales.

En ese marco, el interrogante está puesto sobre el tono de los discursos de Milei y Pullaro, con el gobernador explorando una alternativa nacional con guiños a Mauricio Macri y una tercera vía por fuera de la disputa entre La Libertad Avanza y el peronismo.

“Esperamos un mensaje que tenga que ver con la preponderancia que se le tiene que dar al interior productivo", dijo Coudannes sobre las expectativas ante la visita presidencial.