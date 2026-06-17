Rosario: Pullaro inauguró la obra del Monumento a la Bandera y evitó confrontar con Milei antes de su visita

Maximiliano Pullaro inauguró la obra del Monumento y evitó confrontar con Milei antes de su visita a Rosario

A días de recibir al presidente Javier Milei en Rosario , el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , inauguró este miércoles la obra de restauración del Monumento a la Bandera . En el acto, evitó confrontar con el Gobierno por haber abandonado los trabajos, que finalmente se realizaron con fondos provinciales.

Las arcas de la bota cubrieron los 1.456 millones de pesos que la Casa Rosada le adeudaba a la contratista y sumaron otros 2.600 millones para terminar la restauración antes del 20 de junio .

Aunque los motivos sobraban para un pase de factura, el mandatario provincial evitó volver a cuestionar al Presidente por la deuda que la Nación mantenía con la empresa a cargo de la obra. “No está bueno que quede inconclusa una de las partes más lindas de Rosario ”, había dicho semanas atrás.

Esta vez, a días del desembarco de Javier Milei en la ciudad, Pullaro se corrió de cualquier confrontación. En un discurso particularmente breve, se concentró en la decisión política de terminar una obra que, según remarcó, llevaba “año tras año” condicionando la postal de uno de los espacios más emblemáticos de Rosario . Sobre el cierre, también recordó con orgullo que la restauración se hizo con “recursos de todos los santafesinos”.

Maximiliano Pullaro junto a Pablo Javkin en la inauguración de las obras del Monumento a la Bandera en Rosario.

Consultado por la llegada de Milei y por la posible presencia del jefe de gabinete, Manuel Adorni , Pullaro esquivó dar definiciones y buscó despegar la celebración de cualquier disputa. “A mí me pone contento que venga el Presidente al acto del Monumento Nacional a la Bandera ”, afirmó y tiró la pelota afuera.

“Siento que el momento y el día del acto de la Bandera es un momento para estar juntos los argentinos”, sostuvo además, y remarcó que la presencia de la máxima autoridad nacional “engalana” una ceremonia que tendrá a la ciudad más grande de la provincia como centro de la escena.

Pablo Javkin no se bajó del ring

Quien no se bajó del ring fue el intendente de Rosario, Pablo Javkin. “Casi once años de lucha y cuatro gobiernos nacionales pasaron para intentar restaurar este monumento”, repartió, en una frase que alcanzó a las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

“Si hubiera sido el Obelisco, lo recubrían en oro”, ironizó el intendente durante el acto, que también incluyó la tradicional jura a la Bandera de estudiantes de escuelas rosarinas. Pero fue incluso más allá y planteó que, si dependía de la Casa Rosada, la restauración del Monumento Nacional a la Bandera nunca se hubiera terminado.

“Dependiendo si venía o no el Presidente de la Nación al 20 de junio, se pagaba o no se pagaba la obra”, recordó Javkin, y puso en valor la decisión de Pullaro de cortar la espera y avanzar con fondos propios.

Qué se hizo en el Monumento a la Bandera

Los trabajos acumulaban más de una década de demoras, idas y vueltas. Con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe buscó llegar al 20 de junio con el Monumento liberado de obradores y con varios de sus sectores más emblemáticos puestos en valor.

La restauración alcanzó al Propileo, la Sala de las Banderas, la llama votiva, las piezas de bronce, las luminarias históricas, las esculturas y las ánforas ornamentales. También se hicieron trabajos de limpieza, pintura, impermeabilización y recuperación de sectores afectados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, fue uno de los oradores en la presentación de las obras y vinculó la puesta en valor con una idea más amplia de ciudad. “Esto es construir, ladrillo por ladrillo, la ciudad que todos queremos”, sostuvo.