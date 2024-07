Martín Menem se reunió con Cristian Ritondo y se comprometió a acelerar la agenda del PRO

Martín Menem confiado

El riojano considera que la agenda de Ritondo no suma temas conflictivos y, por lo tanto, no altera el segundo semestre legislativo que planifica la Casa Rosada. "Algunos proyectos son nuestros. No habrá ningún problema en seguir trabajando juntos", señalaron. No fue incluido el pedido para sumar coparticipación a la Ciudad, que se discutirá junto al presupuesto.

El jefe del bloque PRO armó la lista junto a la secretaria parlamentaria del bloque, Silvana Giúdici, quien ya no obedece a ciegas a Patricia Bullrich. La llave para activar los proyectos la tiene La Libertad Avanza, porque controla las presidencias de las comisiones claves y debe convocarlas.

Mauricio Macri no punteó los temas, pero sí estaba decidido a marcarle la cancha a Milei en la última parte del año. La movida, además, apunta a recuperar la identidad del partido y alejarse de la fusión propuesta por Milei.

Ficha limpia será el primer tema macrista que se tratará después del receso invernal. Consiste en prohibir candidaturas de quienes hayan sido condenados por corrupción, al menos en dos instancias. La principal impulsora es Silvia Lospennato (PRO).

La nómina de reclamos tiene dos proyectos enviados por Bullrich, quien todavía mantiene varios de sus alfiles en el bloque: Registro de Reincidencias y Reiterancia, legítima defensa. No figura la ley antimafia, que también se debate en comisión.

Otros debates

El PRO incluyó en la lista temas el debate por la educación esencial, que restringe las huelgas docentes y ya fue dictaminado. Será incluido en una sesión de agosto. Otro tema es la extinción de dominio, que permite decomisar bienes obtenidos por corrupción. Rige por DNU desde 2019, pero el bloque amarillo la quiere por ley.

Ritondo reclamó, además, discutir su proyecto para crear una agencia de seguridad anti narcotráfico, que por ser un delito federal sólo se puede combatir con fuerzas nacionales. También pide activar iniciativas para derogar las jubilaciones de privilegio, luego del intento fallido de eliminarlas en la reciente reforma jubilatoria impulsada por la oposición.

El macrismo no se rinde en el intento de acelerar cambios a la legislación laboral, con penas por bloqueo a empresas (fue parte de la ley bases) y modificaciones al sistema electoral de los sindicatos.

Otros temas que promueven los amarillos son la promoción al hidrógeno verde y metano, cambios a la ley de salud mental, el combate a la ludopatía y la propiedad intelectual, en comercios como alquiler de habitación de hotel y hospedaje.

El PRO pide que la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas sea en el Congreso, pese a que Milei se conforma con los decretos. El último proyecto que piden tratar es la eliminación de los Registros Automotores.