Inteligencia artificial: la política tradicional temía que pasara lo que al final ocurrió

“Mientras nos estamos matando, yo me pregunto si vamos a tener con qué responder al uso de la Inteligencia Artificial que seguro hará La Libertad Avanza (LLA). Ellos siempre están un paso adelante en estos temas. Nos tenemos que preparar”, le dijo, a Letra P, a principios de diciembre, una figura importante del peronismo , con la cabeza puesta en las elecciones legislativas.

El temor tiene un antecedente concreto y fundado para ese espacio. La IA se utilizó de manera lúdica y hasta inocente durante buena parte de la campaña de 2023, con imágenes creativas en las que se veía a los candidatos personificados como dibujitos animados o superhéroes. Lo hizo La Libertad Avanza con Javier Milei , caricaturizado como un león, y también UP con los afiches en los que se veía a Sergio Massa en diferentes momentos de la historia .

Alguna pista sobre qué puede suceder en Argentina dejaron las recientes elecciones de Estados Unidos donde, por ejemplo, circuló un video en el que una chica en silla de ruedas cuenta frente a una cámara que fue atropellada en un accidente de tránsito por Kamala Harris . La mujer no existía, había sido una creación de la IA. En Europa también se consigue. En septiembre de 2023, dos días antes de las elecciones en Eslovaquia, se publicó en Facebook una grabación en la que se escuchaban voces de líderes políticos que discutían la forma de amañar el proceso electoral mediante la compra de votos.

“La IA está transformando los valores y los atributos con los que identificamos qué es verdad y qué es mentira. Este desdibujamiento de los límites de lo cierto es un peligro para el diálogo democrático. La IA puede suplantar su identidad. Los deepfakes no son nuevos, pero ahora son cada vez más difíciles de identificar y más fáciles de hacer”, escribió el año pasado en Clarín el consultor Antoni Guitiérrez Rubí, que trabajó en la campaña de UP.

Qué impacto puede tener la difusión de una fake news en términos concretos en la campaña está por verse. Para Javier Correa, especialista en comunicación política, la viralización de las noticias falsas puede funcionar “sobre el ecosistema de personas que ya están dispuestas a creer esas mentiras”. “Hasta ahora, en tanto no tienen el sello de veracidad de los medios tradicionales, las fake news funcionan sobre personas que ya tienen definido el voto. Tiende a reforzar creencias, es como un eco de la mentira”, apunta.

No todo es suplantación de identidad y fake news. Para los consultores, la llegada de la IA aporta una cantidad infinita de herramientas y recursos que servirán para armar las campañas. Tiene capacidad para generar información sociológica microsegmentada con precisión casi milimétrica, e inclusive bajar los costos de la campaña con la recolección de datos y hasta la configuración de perfiles personales que no requieren de encuestas. Así se podrán diseñar y orientar propuestas personalizadas.

“Siempre que aparece una tecnología nueva genera un impacto en las campañas. Pasó con Raúl Alfonsín, que tuvo un equipo que hizo una campaña profesional, visionaria, disruptiva. Incorporó elementos novedosos, agencias de publicidad, focus group, estudios cualitativos. Después hubo que pasar de los actos y la calle a la televisión. Más tarde apareció Internet y ahora es la IA. La política se tiene que adaptar e incorporar nuevos elementos”, dice la consultora Analía del Franco, que comenzó su trabajo en la campaña de 1983.

La discusión ahora es cómo se utilizará esta nueva herramienta. Cómo se diseñará la táctica y estrategia de cada espacio. ¿La IA se utilizará para instalar fake news? “El límite lo va a poner la ética en cada partido”, apunta un consultor de larga trayectoria.

Cristina Fernández de Kirchner piensa en la campaña

Aunque todavía no hay siquiera definiciones sobre las candidaturas, en el Instituto Patria ya se habla de cómo se aplicarán las herramientas de comunicación a la campaña 2025. Interesada en la aplicación de las nuevas tecnologías, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo varias conversaciones sobre el tema con su equipo de trabajo.

“Hay que acostumbrarse a que estamos frente a un gobierno novedoso. No son locos y no están trastornados. Usan nuevas formas de relacionarse, nuevas herramientas. El dispositivo está pensado y funciona. Cristina lo entiende bien. Nosotros tenemos que encontrar nuestros métodos, que estén en consonancia con nuestras ideas políticas, pero que también sean eficientes en la comunicación, tal vez menos formales”, dicen en el búnker de la expresidenta. El equipo de Massa también se ocupa del tema. El líder del Frente Renovador siempre aplicó nuevas herramientas a sus campaña.

La discusión sobre los límites éticos circula en UP. “Ellos hacen muchas cosas que están por fuera del manual, como darle difusión a una fake news a sabiendas de que es falsa. Nosotros no discutimos sobre las herramientas, pero no avalamos la mentira”, agregan en el kirchnerismo, donde aseguran que el espacio “siempre fue innovador” en materia de comunicación. Cristina ya los puso manos a la obra.

La campaña libertaria 2025

“En cada campaña hay algo nuevo. Cambiemos introdujo el tema de las redes sociales, Twitter, Instagram. En 2023, Milei fue por Tik Tok y los videos cortitos. Es como si la innovación apareciera siempre en el campo no peronista”, dice el consultor Facundo Cruz, politólogo y coordinador del equipo Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires.

Para tratar de descifrar qué harán los libertarios, Cruz sugiere mirar “qué se hizo en Estados Unidos, sobre todo en la última campaña presidencial de Donald Trump”, con quien el oficialismo tiene mucha llegada. “Imagino que el Gobierno va a querer nacionalizar sin dudas la campaña. La cara de Milei va a estar en todos lados”, apunta.

Aunque la IA estará a disposición de todos, será una decisión de cada espacio cómo utilizará las nuevas tecnologías. En el Gobierno ya hay señales de la importancia que le dan al tema. El Presidente declaró que pretende convertir a la Argentina en un polo de innovación tecnológica y, específicamente, de IA y puso al mando de esa tarea a su jefe de asesores, Demian Reidel.