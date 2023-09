La task force comunicacional que mandó Luiz Inácio Lula da Silva para impulsar la campaña de Sergio Massa se adueñó de la estrategia de redes sociales de Unión por la Patria (UP). Como adelantó en exclusiva Letra P , el grupo del Partido de los Trabajadores (PT) se mueve cómodo por el búnker de la calle Bartolomé Mitre, donde se fusionaron con los equipos del ministro-candidato e imponen su línea para confrontar con las propuestas del libertario Javier Milei .

La conexión arrancó cuando una parte del equipo de Massa viajó a San Pablo a reunirse con el jefe de campaña de Lula, Edinho Silva , que luego mandó a su comitiva a intervenir en la campaña del oficialismo doméstico. No fue sólo un gesto solidario de parte de Lula: en su círculo hay preocupación ante la posibilidad de una victoria de la extrema derecha en la Argentina, socio comercial clave para su país, y por eso ofrecieron su expertise en el tema.

Un dirigente massista que trabaja en la campaña contó a Letra P que los brasileños aconsejaron a Massa no atacar a Milei con nada relacionado a su personalidad, sino confrontar la inviabilidad de sus promesas . Le explicaron que vieron a Bolsonaro fortalecerse cada vez que señalaron su "locura" y que sería perder el tiempo dedicarse a “criticar personas”.

La sugerencia también es que sea cuidadoso y no se muestre soberbio al cuestionar las propuestas de Milei , para “respetar” al 30% del electorado que se sintió atraído por ellas. “Los brasileños proponen discutir cada una de las ideas de Milei con casos cotidianos, cercanos a todos, para que se vea lo que hay de fondo. Por ejemplo, sobre la portación de armas debería plantearles a los padres jóvenes cómo se sentirían si sus hijos adolescentes van a bailar a un boliche donde hay otros armados”, explicó el massista que participó de reuniones de campaña.

Una de los análisis que hicieron sobre las propuestas de Milei, que tiene conexión con los planteos de Bolsonaro, es que para ellos en todos los ámbitos de la vida impera la ley del más fuerte. Incluso con su caballito de batalla, la dolarización, Milei plantea que el dólar se debe comer al peso. “Como contrapartida a esas ideas vamos a explicar cómo es la Argentina que quiere Massa, donde la idea no es aplastar a los débiles”, señaló.

En el búnker de UP se esfuerzan por mostrar que el asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí no fue desplazado de la campaña y sigue activo. Sin embargo, el consejo de concentrarse en rivalizar casi exclusivamente con Milei como si ya estuviera en la campaña hacia el ballotage no es lo que proponía Rubí que, como contó este medio, planteaba una campaña por etapas, más gradual, distinta a la que sugieren los enviados del PT y aceptó Massa en los últimos días.

Massistas redes 6.JPG

Los brasileños insisten en una campaña más enfocada porque saben que el fuerte libertario está en las redes, un lugar donde antes se imponía el macrismo y al que al peronismo siempre le costó llegar. Fernando Cerimedo es el encargado de las campañas electrónicas de La Libertad Avanza, coordinador de muchos de sus influencers y -sospechan en el oficialismo- las granjas de trolls, e impulsor de la entrevista de Milei con el expresentador de Fox News Tucker Carlson.

La campaña ciudadana

Después de las primarias, surgió en las redes sociales una reacción de simpatizantes del oficialismo que ya venían manifestando su fastidio con una campaña enlatada y chata que no representaba a Massa, tanto desde la narrativa como desde su estética. Por eso armaron una especie de “trinchera civil” con una estrategia paralela a la oficial.

En Twitter surgieron algunos spaces peronistas, un formato que hasta ahora había sido casi excluyente del espacio libertario. En esos espacios asamblearios, usuarios y usuarias empezaron a opinar sobre la campaña y buscaron apropiarse de la narrativa digital a partir de la creación de memes y consignas que luego circulan en otras redes. Hay varios, entre ellos un space peronista que se abre a diario de 21 a las 3 am y también “UB propuestas” de la consultora en comunicación digital Marisol De Ambrosio, que fija preguntas para debatir “cómo llegarle a la gente” con diferentes contenidos.

Massistas redes 1.png

De esos espacios surgieron cuentas específicas que reproducen memes, como la de “Sergio Massa en IA por la Patria” (IAxlapatria), “Archivo General de Sergio Massa” (@AGSTMassa) o “Sexo Tomás Massa” (@ElTigreDeSM). También los “hagoveros”, las versiones bot de Tomás Rebord, que llevan adelante la pata creativa e inventaron entre otras cosas los “memes de bananas” contra Milei.

Entre esos usuarios comparten reuniones virtuales y organizan su contenido bajo dos líneas de acción: una es posicionar a Massa como el candidato “gestionador de quilombos” y la otra es ridiculizar las propuestas de Milei, aunque aclaran que no buscan “agredir” a quienes siguen al libertario. El esquema de trabajo también está organizado: primero proponen ideas, luego hay grupos que las moldean y diseñan tanto el contenido como las piezas. Por último están quienes las viralizan, donde cobran importancia quienes cuentan con mayor cantidad de seguidores.