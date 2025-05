Vota la Ciudad de Buenos Aires: fractura expuesta, saludo negado, ovación e insultos para Adorni y desmayo

A Mauricio Macri no le pidieron por la ciudad, ni que intente regresar a la Presidencia. “Volvé a Boca”, fue el grito que le sacó una sonrisa mientras votaba en la mesa 6496 de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, ubicada en el barrio de Palermo.

Sin nada para ofrecerles a las autoridades de mesa, votó el líder del PRO, Macri



El sol todavía no golpeaba sobre el edificio de la calle Juncal, razón por la cual la llegada del expresidente empezó a calentar una mañana fría, con poca gente en las calles y una expectativa moderada por parte de los votantes madrugadores. Una de las primeras en votar en ese mismo establecimiento fue la candidata de Evolución, Lula Levy, que se llevó las primeras fotos de la jornada.

Lo primero que todos notaron cuando Macri bajó del auto que lo trasladaba fue que el expresidente había llegado sin nada en sus manos. Las facturas, tradicionales en cada una de las votaciones del fundador del PRO, quedaron olvidadas en algún otro lugar. Quizas en el Café Tortoni, donde la primera plana amarilla comenzó la mañana con una conferencia de prensa.

Macri reconoció su error y, minutos más tarde, una pequeña comitiva de emergencia compuesta por dos hombres llegó al lugar con dos bolsas y medialunas para compartir.

La medialunas de Mauricio macri llegaron tarde.png Las medialunas de Macri llegaron con demora a la mesa 6496.

Macri volvió a lamentarse por el video falso que las usinas libertarias pusieron a girar las redes horas antes de la votación, replicó el mensaje partidario del Tortoni y decidió no escuchar las recriminación de quienes pasaron por el lugar y aprovecharon para descargarse. “Cómo podés andar tan suelto de cuerpo cuando sos el responsable de la deuda”, fue uno de esos gritos, demasiado elaborado para considerarse un insulto. No fue el único.

Mientras que en Recoleta un camarógrafo se desmayó mientras esperaba a Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente votó rápido y se fue atorado por la prensa sin dejar mayores definiciones. El ex jefe de Gobierno tuvo que esperar un buen rato para poder hacerlo.

Macri dijo que iba a ver la carrera de Franco Colapinto y dedicarse a esperar los resultados. Cuando ya tenía medio cuerpo sobre el auto, otro porteño le pegó un grito, esta vez por la positiva, aunque no lo tenía a él como único protagonista: “Júntense en la provincia, Mauricio, vayan juntos en la provincia”.

Javier Milei, entre la muchedumbre

Cuando salió de votar, Patricia Bullrich dijo que Macri se puso “en una situación de muy poco carácter”. “Está hecho un llorón”, había disparado antes el Presidente. Javier Milei llegó a la sede de la UTN, ubicada en Medrano al 900, cincuenta minutos más tarde de lo previsto. A diferencia de la marea humana que lo recibió para votar en 2023, este domingo lo esperaban algunos grupos de jóvenes y una decena de vecinos movidos por la curiosidad del despliegue de la prensa y de la custodia presidencial.

A las 11.20, el mandatario se bajó de la camioneta oficial escoltado por su hermana, Karina Milei. En medio de un enjambre de cámaras subió los seis escalones de la entrada, desde donde apenas tenía que caminar 7 metros hasta la urna electrónica. Uno de los fiscales le negó el saludo, momento que fue viralizado incluso por la tropa digital libertaria, la misma que la noche anterior publicó el video fake de Macri que investiga la Justicia.

"Está hecho un llorón", le dedicó Milei al fundador del PRO a la salida. Siete segundos después, en medio del caos de la cobertura periodística que incluyó la caída de un fotógrafo de una escalera plegable, un micrófono tocó la cara del Presidente. "Me golpeaste a propósito", acusó dos veces Milei al movilero.

Acompañado por su hermana Karina, vota el presidente Milei



De regreso al vehículo, paró un par de veces para posar ante celulares de la escasa militancia. "Olé, olé, olé, Milei", coreaban unos. "Vamos Javo", gritaban otros. Una señora, solitaria, repetía "vendepatria". Sobre la escalinata quedaron una abuela y su nieta que querían darle a MIlei una caja sorpresa que estaba decorada con las siglas LLA. Otra vez será.

Manuel Adorni, el vocero al que le tocó escuchar

Esa expresividad agrietada se puso de manifiesto como en casi ningún otro lado en lado en las afueras del Instituto San Judas Tadeo, de Parque Chabuco, donde votó Manuel Adorni.

Envuelto casi en el mismo caos que se vivió en la votación del Presidente, el vocero presidencial fue ovacionado e insultados en partes iguales por vecinos que se acercaron al establecimiento donde votó en horas del mediodía. “No sé si esto es común es la primera vez que soy candidato así que no tengo con qué compararlo”, dijo Adorni que al salir de la pequeñísima aula en la que estaba su mesa confesó que nunca había imaginado votarse a sí mismo. Como si importara, alguien gritó “la veda”. “Ver mi cara entre los candidatos”, se corrigió el vocero.

Adorni llegó con sánguches de miga para entregar a los fiscales de la mesa 2887 y fue recibido con un grito a favor de Silvia Lospenatto. “Bueno, señora, yo vengo a votar”, contestó sonriendo, casi como dejando caer una expresión que desnudaba un dato con el que La Libertad Avanza jugó a lo largo de toda la campaña: la candidata del PRO en la ciudad, no vota en la ciudad.

Entre insultos y ovaciones, Adorni se retiró de la escuela donde ejerció su voto



Llamativo fue el operativo de seguridad que rodeó la votación del aspirante libertario, que incluyó un gran despliegue de personal de seguridad de la Policía de la Ciudad y asesores privados del equipo de vocero. Como en ningún otro caso en la mañana del domingo, se cortaron calles y se dispuso un celoso control a la circulación en la puerta de una escuela que, de todos modos, desbordó.

“Te amo”, le dijo una señora que lo abrazó apenas ingresó al establecimiento. “Siempre con el PRO”, le girtó otra la salida. “Dejen de pegarle a los viejos”, espetaron sobre el final de su trayecto cuando su auto logró esquivar a la muchedumbre y perderse por la calle Somellera.

Leandro Santoro, tranquilo pero preocupado

Jorge Macri dijo que no iba a romper la veda pero dijo que lo La Libertad Avanza “rompió todos los límites” durante el sábado por la tarde. Es cierto que no la nombró, pero no se diferenció demasiado del resto. "Por eso fuimos a la Justicia", dijo el jefe de Gobierno porteño que votó en el Colegio Bayard de Barrio Parque.

Casi el paralelo, Santoro afirmaba que lo sucedió había “vulnerado principios elementales de la convivencia democrática”, razón por la cual resulta necesario “condenarlo con claridad”. “Hay espacios políticos que están intentando embarrar la cancha” dijo el candidato de Es Ahora Buenos Aires, desde un punto ubicado mucho más al sur de la ciudad cuando el sol del mediodía ya había ocupado casi la totalidad del cielo porteño que se abrió luego de dos días de lluvias y cerrazón que aparecían como factores amenazantes de cara a la participación electoral, que con la foto de la primera mitad jornada de la jornada seguía siendo baja.

Santoro con la prensa, luego de votar

Más ordenado, Santoro llegó acompañado por un asesor con uniforme de San Lorenzo y reunió a la totalidad los medios sobre las escalinatas de ingreso al colegio en donde pudo explayarse con mayor comodidad respecto al tema que concentró el debate matinal. “Hay 50 millones de argentinos que esperan que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias. Necesitamos responsabilidad y compromiso con la transparencia”, aseguró.