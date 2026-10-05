Infraestructura en Entre Ríos: una inversión necesaria para el desarrollo provincial

El desarrollo de la infraestructura pública constituye un instrumento central para el crecimiento de Entre Ríos . Bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio , desde el ministerio sostenemos una mirada estratégica: la inversión en rutas y caminos, escuelas, hospitales, viviendas y obras hidráulicas no solo permite atender las necesidades más urgentes del presente, sino que también sienta las bases para el desarrollo social, la generación de oportunidades y el crecimiento productivo de toda la provincia.

Desde el inicio de la gestión, en 2023, sin perjuicio del cambio de titular en la cartera, hemos sostenido una planificación propia orientada a la inversión y recuperación de la infraestructura provincial. En materia vial, a través de tareas de conservación, bacheo, reconstrucción y renovación de la señalización, actualmente llevamos adelante intervenciones en más de 1100 kilómetros de la red vial pavimentada provincial.

Son trabajos indispensables para recuperar la conectividad territorial y garantizar condiciones adecuadas de seguridad en caminos que resultan fundamentales tanto para el transporte de la producción como para la vida cotidiana de las familias entrerrianas. Cada frente de obra tiene continuidad en función de las posibilidades presupuestarias, que administramos con responsabilidad y con una premisa clara: como sostiene el gobernador, cada peso debe estar destinado donde más se necesita.

A la inversión de recursos provinciales se suma la articulación con el gobierno nacional para avanzar sobre rutas estratégicas para Entre Ríos y para toda la región. En ese marco, ya pueden verse los trabajos de Vialidad Nacional sobre las rutas nacionales 18 y 14, a los que próximamente se sumarán intervenciones en la ruta 12 y en el enlace vial Rosario-Victoria.

Hoy nos reunimos con @diegosantilli en Casa Rosada para seguir avanzando en temas concretos para Entre Ríos. Repasamos los avances de las rutas 18 y 12, la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia y el sistema de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. También… pic.twitter.com/BuC5PS30sF

La puesta en valor de estas trazas resulta fundamental para fortalecer la conectividad de Entre Ríos, consolidar sus vínculos comerciales con el resto del país y con los países vecinos, y potenciar la integración con las provincias de la Región Centro , de la que formamos parte.

Si bien los caminos son un eje fundamental de la gestión, tenemos una agenda mucho más amplia que contempla obras en infraestructura educativa, hospitalaria, hidráulica y habitacional. Trabajamos en equipo de manera directa con los municipios, comunas y juntas de gobierno en obras básicas y de cercanía que transforman de manera inmediata la vida en cada localidad.

El trabajo territorial y el relevamiento constante de escuelas, centros de salud, hospitales y edificios públicos nos permiten establecer prioridades, atender emergencias y, al mismo tiempo, avanzar en proyectos de mayor alcance. La cercanía con cada localidad es indispensable para conocer sus necesidades concretas y orientar los recursos allí donde generan un impacto más significativo.

Las obras de recuperación sobre la Ruta Provincial Nº 45, en Ibicuy.

Las obras públicas se expanden

Una gestión de infraestructura requiere planificación, pero también capacidad de respuesta. Por eso buscamos que cada obra que se inicia, se reactiva o se inaugura tenga un impacto concreto en la vida de los entrerrianos. Lo más importante es hacer foco en las mejoras reales para los ciudadanos.

Esta semana dimos a conocer la cantidad de escuelas en las que estamos interviniendo. Es un esfuerzo enorme que requiere del trabajo conjunto de distintas áreas y de una planificación sostenida. Tenemos una convicción clara: donde hay un chico estudiando no puede haber improvisación.

La infraestructura no es un fin en sí mismo: es la política pública destinada a integrar el territorio, fortalecer a quienes producen y garantizar el desarrollo humano integral, y por sobre todas las cosas un futuro mejor para todo Entre Ríos y su gente.