Informe digital: la imagen de Manuel Adorni se desploma con 91% de rechazo y fuerte impacto político

Por primera vez en más de dos años de gobierno, la Casa Rosada se chocó de frente con un muro de negatividad en las redes sociales, un área en la que los libertarios siempre se jactaron de manejar con pericia. Es que el vuelo privado y las propiedades sin declarar de Manuel Adorni , el jefe de Gabinete que entronó la propia Karina Milei , se llevaron el 91% de las conversaciones negativas de las últimas semanas.

La crisis de reputación y credibilidad sin precedentes para esta administración, sólo equiparables a otros escándalos como el caso $LIBRA, que salpica de manera directa al presidente Javier Milei y a su hermana funcionaria, se desprende de un informe digital elaborado por la consultora Reputación Digital , basado en 4.936 publicaciones analizadas entre el 8 y el 25 de marzo.

El documento, al que accedió Letra P , muestra una relación de 13,3 menciones negativas por cada positiva durante este periodo. Este nivel de rechazo no aparece como un fenómeno aislado, sino como una tendencia sostenida a lo largo de todo el período, sin picos de recuperación. Incluso, de acuerdo a la fuente citada, no contribuyó a sortear la problemática la conferencia de prensa en la que Adorni atacó a periodistas y se negó a responder sobre el caso que lo involucra.

Sin embargo, para José Norte Sosa , parte del directorio de Reputación Digital, y especialista en big data e inteligencia artificial, la cúpula del oficialismo todavía tiene margen de revertir la crisis. "Milei puede ajustar el timón, y tiene grandes posibilidades de que mejore la imagen y la credibilidad de su gobierno, pero para eso debe sacarse lo más rápido posible la mochila de estos escándalos, sino, también, concentrarse en darle una alegría socio económica a la sociedad", explicó el consultor en diálogo con este medio.

El análisis temporal evidencia que la negatividad se mantuvo siempre por encima del 86%, según el gráfico de evolución de la conversación. Incluso en los días previos a la conferencia de prensa, el clima ya era adverso, con un 89,2% de menciones negativas que luego escalaron al 100% el 25 de marzo. Este comportamiento confirma que no se trata de un episodio puntual, sino de una crisis acumulativa que se intensifica con el paso de los días y que no encuentra mecanismos de contención eficaces.

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El informe detalla que la negatividad atraviesa todas las plataformas digitales. En Twitter, donde se concentra el mayor volumen de publicaciones, el rechazo alcanza el 90,6%, mientras que en Facebook, Instagram y Google News supera el 96%. Esta variable es particularmente relevante si se tiene en cuenta que este gobierno controló, en numerosas oportunidad, la narrativa de las redes sociales y los medios de comunicación, siempre bajo la llamada "batalla cultural".

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El informe privado y la lectura política que advierte sobre las consecuencias sociales

Este combo de emociones es especialmente crítico en términos políticos, ya que indica una erosión profunda de la credibilidad. A diferencia de otras crisis donde predomina la bronca, aquí aparece un componente de descrédito más estructural. Entre los principales encuadres de la conversación, los vinculados al patrimonio y enriquecimiento personal alcanzan el 100% de negatividad, al igual que el eje “casta/doble estándar”.

Estos temas se consolidan como los más tóxicos, ya que no presentan ningún margen de defensa dentro de la conversación digital. En paralelo, el encuadre de “interna libertaria” también muestra un 98,2% de negatividad, lo que sugiere un impacto interno en la coalición oficialista. El informe identifica que la única narrativa con algún nivel de positividad es la que atribuye la crisis a una operación del PRO, con un 23,4% de menciones positivas dentro de ese encuadre.

De acuerdo a Norte Sosa, este escenario de críticas en la conversación y los sentimientos de la ciudadanía podría decantar en los próximos meses "en un incremento del descreimiento con consecuencias sociales". "La gente se pregunta hasta cuándo se tiene que ajustar el cinturón, pero más ahora que advierte casos resonantes como el de Adorni. Si esto no se soluciona, sin dudas va a aumentar el descreimiento, la desesperanza y la movilizaciones en la calle", amplió.

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La fallida conferencia de prensa, de acuerdo a la conversación digital

Sin embargo, este discurso aparece concentrado en pocos emisores con alta viralización, lo que limita su capacidad de expandirse orgánicamente y contrarrestar el volumen de críticas. Uno de los puntos más relevantes es que la conferencia de prensa no logró revertir la tendencia negativa. Por el contrario, amplificó la crisis y reforzó los encuadres más perjudiciales.

El informe señala que la estrategia comunicacional reactivó conceptos como “casta”, en contradicción con la narrativa oficial, lo que agravó la percepción pública y alimentó la conversación negativa.

En términos políticos, los datos reflejan un deterioro significativo de la imagen pública de Adorni, con potencial impacto en la agenda del Gobierno y en la dinámica interna del oficialismo. La persistencia de niveles tan altos de negatividad y la falta de una defensa efectiva plantean un escenario complejo de cara a la gestión y a futuros posicionamientos electorales.