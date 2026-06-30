Asumió Diego Santilli y volvió la política a la Casa Rosada: no faltó ni Manuel Adorni

Diego Santilli ordenó este martes, detrás de su jura formal como jefe de Gabinete , a buena parte del sistema político que respalda las políticas libertarias. Dijeron presente 13 gobernadores, la totalidad de la mesa política de la Casa Rosada y numerosos dirigentes violetas y amarillos de Buenos Aires , la provincia que pretende gobernar. Invitado a un abrazo tripartito por Javier Milei , la nota la dio Manuel Adorni , el funcionario saliente que opacó una jornada prevista para retomar la agenda pública.

Si bien había rumores de que el jefe de Gabinete saliente iba a estar en el acto oficial, tras una reunión previa de traspaso de mando, varios se llevaron una sorpresa cuando Adorni ingresó al Salón Blanco acompañado del Presidente y Santilli. Durante la jura, el funcionario saliente se paró firme, y con perfil bajo, a un costado. Al terminar la ceremonia, los tres se fundieron en un extenso abrazo.

Manuel Adorni estuvo en la jura de Diego Santilli

El amplio despliegue escénico alrededor de Santilli deja en claro que es la primera vez que la administración libertaria cuenta con un jefe de Gabinete no sólo con consenso interno, si se tiene en cuenta que fue bendecido por Karina Milei y validado luego por Santiago Caputo (ambos presentes en la jura), sino también con espalda política propia.

De hecho, los tres antecesores de Santilli habían llegado al cargo por su amistad con el líder libertario. Nicolás Posse y Guillermo Francos, los dos primeros ministros coordinadores de la era libertaria conocían a Milei de la época de Corporación América, mientras que Adorni también era un viejo conocido del mandatario que se paseaba por los estudios de televisión. Esa amistad justifica la presencia en la actividad en la Casa Rosada este martes del saliente funcionario, que es investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

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Además de ganarse la confianza del Jefe de Estado, el flamante ministro coordinador demostró su oficio de rosquero. Su paso por Interior explica que a su jura hayan dicho presente 13 gobernadores, muchos de los cuales conocen al Colorado hace más de una década.

Semejante puesta en escena quedó notablemente opacada por la presencia del exvocero. Fue una novedad: ni Posse estuvo en la asunción de Francos, ni Francos en la de Adorni, por lo que es la primera vez en esta etapa de la administración de Gobierno que un ministro coordinador desplazado y vilipendiado por sus propios funcionarios se quedó para hacer la transición con su sucesor y presenciar la jura formal de su sucesor en el Salón Blanco.

El antecedente de Patricia Bullrich y la lista de gobernadores

Lo más cerca de un acontecimiento similar fue la presencia de Patricia Bullrich en la asunción de Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad. Aunque a diferencia de Adorni, la actual senadora se fue aplaudida por el gabinete en pleno, sumado a que el ascenso de Monteoliva de secretaria a ministra fue promocionado por la expresidenta del PRO.

Hacia adelante, el jefe de los ministros le dijo a Letra P que espera abrir una nueva etapa en la gestión, marcada por el fortalecimiento del vínculo con la oposición tanto de las provincias como del Congreso.

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De ahí que hayan asistido 13 gobernadores: Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Martín Llaryora (Córdoba) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). La única ausencia con aviso fue la del salteño Gustavo Sáenz.

Para cumplir ese objetivo, Santilli se apostará a los oficios de negociación de dos actores claves en su área: Gustavo Coria, uno de sus mayores hombres de confianza desde hace años, quien ocupará el cargo de vicejefe de Gabinete Ejecutivo; e Ignacio Devitt, la espada karinista que ocupará otra vicejefatura, desde donde buscará enlanzar Balcarce 50 con ambas cámaras del Congreso.

Las otras presencias en la Casa Rosada

En el ala derecha del Salón Blanco se ubicaron las principales figuras del Gabinete y la mesa política como el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y Bullrich, jefa del bloque violeta en el Senado. Detrás de ambos se destacaron Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, quienes hablaron durante toda la previa y se tomaron varias fotografías, y Lule Menem, quien completó ese triángulo de hierro de rosca una silla más atrás.

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Hubo también varios armadores del territorio bonaerense como Guillermo Montenegro, senador provincial e intendente de General Pueyrredón en licencia; su mano derecha, Alejandro Rabinovich; las legisladoras Rita Sallaberry, del ritondismo, y Julieta Quintero Chasman, del santillismo; el exintendente de Olavarría y parte del gabinete de Santilli, Ezequiel Galli; el director del Banco Provincia, Matías Ranzini; también el intendente de Campana, Sebastián Abella.

Hubo espacios reservados también para el equipo digital que controla Caputo, como Macarena Alifraco, Manuel Vidal, Tomás Jurado (Peluca Milei) y Lucas Luna (Sagaz), a quien le festejaron su presencia después de la ausencia por la mañana en la conferencia de Adrián Ravier: se había quedado dormido.