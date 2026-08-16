A dos meses y medio de que León XIV pise suelo argentino, ni el gobierno de Javier Milei ni las autoridades de la Iglesia difundieron una cifra estimada sobre el costo de la visita. El Vaticano garantiza el traslado del pontífice; el resto —logística, seguridad e infraestructura— se financiará entre el Estado, el Episcopado, municipios, provincias y aportes privados.

Sin números sobre la mesa, pero con una certeza compartida por fuentes eclesiásticas, gubernamentales y municipales: la llegada de León XIV a la Argentina, prevista para del 8 al 11 de noviembre próximo , ya está en marcha también en términos financieros. Lo que empieza a delinearse es la lógica del reparto: quién pone qué y cómo se cubrirán los gastos.

Ni la Casa Rosada ni la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ) difundieron hasta ahora un presupuesto estimado, algo que tampoco ocurrió en las etapas previas de otras giras papales recientes.

Según pudo reconstruir Letra P , el esquema que se analiza combina fondos públicos para las cuestiones operativas, recursos de la Iglesia y aportes privados, además de una colecta nacional entre la feligresía católica.

La regla no escrita de los viajes apostólicos es siempre la misma. La Santa Sede se hace cargo del traslado del papa —ida y vuelta— y de la logística vinculada estrictamente con su desplazamiento personal. Todo lo demás —montaje de escenarios, pantallas, sanitarios químicos, vallado, seguridad perimetral, transporte interno, señalética y comunicaciones— recae en un esquema compartido entre el país anfitrión, los gobiernos provinciales y municipales involucrados, la Iglesia local y el sector privado.

Viene León XIV: el rompecabezas del financiamiento de la visita papal Vatican Media

Ese último actor, el empresarial, es el que empieza a moverse con mayor discreción pero también con mayor concreción. En un contexto de ajuste fiscal como el que impone la gestión libertaria, resulta poco probable que la Nación destine una partida específica y visible para cubrir todos los costos de la visita. De ahí que la mirada se traslade hacia el aporte privado, eclesiástico y las donaciones directas de los fieles.

Uruguay y Perú, las otras escalas

La visita a la Argentina no es un hecho aislado. León XIV completará una gira que también incluirá Uruguay y Perú, país este último con el que el pontífice —nacido en Chicago pero con años de trabajo pastoral en tierra peruana— mantiene un vínculo particular.

La logística financiera de cada tramo se resolverá puertas adentro de cada episcopado nacional, aunque el esquema de fondo —el Vaticano cubre el traslado y cada país afronta el resto— se repite como estándar.

Diálogo sin grietas

Un dato que circula entre distintas fuentes consultadas por este medio, tanto de la órbita gubernamental como eclesiástica y de administraciones provinciales y municipales involucradas, es la fluidez del diálogo para coordinar los detalles operativos de la llegada del papa.

El canciller Pablo Quirno con el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, y el secretario general, Raúl Pizarro

Pese a las tensiones que en otros planos atravesaron al Gobierno y a las autoridades eclesiásticas —con el propio arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, como voz crítica de la política de ajuste—, en la organización logística de la llegada de León XIV el clima que describen las fuentes es de cooperación institucional, sin grieta política de por medio.

Equipos nacionales, provinciales, municipales, episcopales y diocesanos trabajan en paralelo con el objetivo compartido de que la recepción del pontífice sea un éxito de convocatoria y de imagen país.

Colecta de los obispos: que participe la feligresía

En paralelo al andamiaje institucional, la Iglesia argentina activó su propio mecanismo de financiamiento popular. El obispo Raúl Pizarro, secretario general de la CEA, encabezó el llamado a una gran colecta nacional que se realizará el domingo 23 de agosto en parroquias, capillas y colegios de todo el país.

"Es muy importante lo que vos puedas aportar, sea poquito o sea mucho", señaló Pizarro, en una convocatoria que busca convertir a cada fiel en protagonista de la preparación, más allá del monto. La consigna eclesial es clara: que el papa "se sienta en casa, que se sienta en familia".

La colecta, acompañada por una campaña de difusión a través del Programa FE, se suma así a un esquema todavía abierto, en el que las diócesis y las jurisdicciones que recibirán al pontífice deberán afrontar parte de los gastos de organización y en los que los aportes privados aparecen como una pieza relevante.

En esa convocatoria, quienes tienen a cargo la organización dieron indicios de cómo será la financiación: "En el marco de la visita, el Estado asumirá las responsabilidades propias de recibir a un jefe de Estado, particularmente en materia de seguridad y en determinadas áreas de logística", puntualizaron.

"Como Iglesia, por otro lado, trabajamos para sostener los gastos propios de la organización de la visita, a través de la colecta nacional, esta campaña permanente del Programa FE y otros aportes", agregaron.

Diez empresas en el radar del esponsoreo

Aunque todavía no hay confirmaciones públicas de ninguna compañía, en el mercado empresarial ya circula la pregunta de quiénes podrían salir a esponsorear la llegada de León XIV, tal como ocurre en otros países receptores.

Entre las firmas que —por peso económico y trayectoria de participación en eventos de alto impacto social— aparecen mencionadas como potenciales aportantes figuran Mercado Libre, YPF, Globant, Pampa Energía, Banco Galicia, Grupo Arcor, Banco Macro, Telecom/Personal, Techint y Aerolíneas Argentinas. Se trata, por ahora, de un listado especulativo: ninguna de estas compañías se pronunció formalmente sobre un eventual aporte.

El merchandising oficial, en tanto, deberá esperar. Recién cuando se definan el lema y el logo de la visita —estimativamente a mediados de septiembre— podrá avanzar la producción de remeras, banderas y otros productos con la imagen oficial de la gira por la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El envión turístico

Más allá del debate sobre quién pone la plata, hay coincidencia en que la visita moverá de manera significativa al sector turístico. Ya circulan paquetes de agencias de viaje con traslados desde distintas provincias hacia Buenos Aires, Luján o Córdoba, con valores que van de $140.000 a $177.000 según el punto de partida.

Se espera, además, una mayor demanda hotelera y de transporte durante los días del acontecimiento, en un fenómeno que replica lo observado en otras visitas papales recientes. El movimiento económico asociado a la llegada del pontífice aparece así como uno de los argumentos para justificar, al menos parcialmente, el esfuerzo de las distintas jurisdicciones y actores privados.

El espejo español

El antecedente más reciente y detallado es el de España, que recibió a León XIV en junio pasado. Allí, la Conferencia Episcopal Española (CEE) confirmó que el 100% del costo organizativo —unos 25 millones de euros— se cubrió con fondos privados: 45% de grandes benefactores como Telefónica, Santander y ACS; 30% de recursos eclesiásticos aportados por las diócesis; 20% de administraciones públicas, destinado casi exclusivamente a seguridad y movilidad; y un 5% de pequeñas donaciones de los fieles.

Carteles con la imagen y el lema de la visita de León XIV a España Ayuntamiento de Madrid

El retorno económico estimado, según cálculos de la propia CEE, superó los 150 millones de euros, seis veces la inversión inicial, entre turismo, consumo local y visibilidad internacional para la "Marca España".

El antecedente funciona como referencia para Argentina, aunque las escalas, las condiciones económicas y el esquema institucional de ambos países son diferentes. En Buenos Aires, Luján y Córdoba, el desafío será definir cuánto aportará cada actor y con qué mecanismo.

Una canción para la ocasión

Como parte de los preparativos, la CEA también lanzó un concurso nacional para elegir la canción oficial de la visita, abierto a músicos y compositores mayores de 18 años. La obra, de entre dos y cuatro minutos y en español, deberá inspirarse en la encíclica Magnifica humanitas de León XIV.

Las inscripciones cierran el 10 de septiembre y el tema ganador se conocerá el 24 de ese mes, con la aspiración de convertirse en la banda de sonido popular de una llegada que, de mínima, promete movilizar fe, política y economía por partes iguales.