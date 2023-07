Larreta en Bariloche: respaldo a su candidato, palos al Gobierno y chocolate caliente

Apenas tres horas le tomó completar el intenso raid, acompañado por Pichetto, quien hacía más de dos años que no visitaba la ciudad, y dos de sus principales armadores del interior, Eduardo Macchiavelli y Maximiliano Corach .

La visita a Bariloche incluyó un fuerte espaldarazo para Aristegui , y otros postulantes del espacio que acompañaron la comitiva. “Por supuesto que vine para darle un impulso a Aristegui. Me siento identificado con él porque es un hombre de gestión y resultados”, dijo, en referencia a su desempeño como presidente de la poderosa Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).

Larreta también destacó su gestión: “Lo mío es trabajo, más trabajo, más trabajo. Así lo vengo llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, donde hicimos una transformación, que todos ven y valoran, y por eso apoyo a la gente de trabajo”.

A su lado, Aristegui se mostró satisfecho, describió algunas obras en carpeta y dijo, a Letra P,que la visita fue sumamente positiva. “Coincido con su mirada de poder mostrar gestión, y el contacto con las personas en su recorrida por calle mitre fue reconfortante”, señaló.

La actividad comenzó con un fugaz saludo a empresarios, entre ellos Mariano de Miguel (del sector comercial), el chocolatero Aldo Fenoglio y el presidente de la Cámara de Turismo Ezequiel Barberis, además de dirigentes del partido como el exdiputado Sergio Wisky, Gastón Gallardo y Patricia Maizón.

También se acercó el intendente de Ñorquinco Félix Moussa, y referentes del gobierno de Ingeniero Jacobacci, ambas localidades gobernadas por la UCR dentro de Cambia Río Negro.

Frío y chocolate caliente

Luego de la recorrida, el grupo salió a caminar por la calle Mitre bajo el frío patagónico y una intensa llovizna exterior. Los turistas se sorprendieron por la presencia del jefe de Gobierno porteño y aprovecharon para sacarse selfies, saludarlo y alentarlo.

Luego de una media hora de caminata, cuando los 5 grados y la alta humedad se hicieron sentir, el contingente ingresó a la chocolatería Rapa Nui, de la familia Fenoglio, para seguir con los abrazos pero más para recuperar temperatura corporal.

image.png

“Qué rico que es, che”, expresó tras degustar el salvador chocolate caliente que les convidaron a todos. Allí se prepararon para dialogar con los periodistas locales en el hotel donde lo aguardaban los vecinos para el acto final.

Voluntad de cambio

“Como en todo el país la gente transmite mucha voluntad de cambio y expresa la preocupación de todos, la inflación, el salario que no alcanza, la inseguridad que lastima, hay una jubilación de hambre, eso es lo que sufren muchísimos argentinos”, expresó.

Si bien el blanco principal de las críticas fue el gobierno nacional, no pasó por alto los cuestionamientos al gobierno provincial por los problemas de infraestructura de Bariloche, más notorios en las altas temporadas.

“Es una de las principales atracciones turísticas que hay en Latinoamérica y este gobierno de la provincia no ha acompañado con la infraestructura necesaria para eso. Me dicen que la gente que va por Bustillo al cerro Catedral tarda dos horas de ida y dos de vuelta, eso espanta. Hay que adecuar la ciudad a la realidad turística”, afirmó.

“Inundar de gendarmes”

Larreta enfatizó su análisis de la seguridad, y en particular del narcotráfico, y dijo que trabaja “mucho” con Pichetto para organizar un traslado del Ejército a las fronteras y liberar a Gendarmería. “Tenemos que inundar de gendarmes las zonas más calientes de la droga. Rosario y el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, sur de Córdoba, donde viene creciendo cada vez más.

También se refirió al conflicto mapuche de Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche, y deslizó a Letra P que “el gobierno nacional no ayuda nada, pareciera que está promoviendo y ayudando a aquellos violentos que amedrentan, que presionan a los vecinos”.

“Una vez más el Gobierno está del lado de los violentos, no cuida a la gente. Como en la pandemia, que abrieron las cárceles, defendiendo a los delincuentes. Acá pasa lo mismo, no ayudan, tiene actitudes ambiguas, no apoyan a aquellos que son propietarios, a aquellos que tienen tierras tomadas, hay muchos casos de eso y el gobierno mira para otro lado”, agregó.

Contra “el todo o nada”

Pichetto se mostró feliz de regresar a Bariloche luego de tanto tiempo, destacó la gran afluencia turística de la ciudad y desbordó confianza con la candidatura de Larreta. “Horacio está ganando cómodo porque el mensaje que camina en la Argentina es el diálogo, la construcción de un espacio común, y de ninguna manera la consigna puede ser todo o nada”, manifestó.

image.png

“Hay un núcleo duro de votantes de Juntos por el Cambio. Cuando yo acompañé a Macri (2019) teníamos 40 puntos, en 2021 subimos a 42 y ahora vamos a estar arriba del 45%”, vaticinó.

La visita concluyó con un acto con vecinos, directivos y allegados, en el que comenzó hablando Aristegui, seguido por Pamela Najul (candidata al Parlasur), el postulante a diputado Roberto Brusa y cerró Rodríguez Larreta.