De campaña en Bariloche, Grabois cargó contra Massa y JxC

Sin nombrarlo, Grabois se refirió al ministro de Economía y llamó a “evitar la derechización" de UP, pidió “cancelar el acuerdo con el FMI que es inviable y además es una estafa”, y dijo que “no hay que andar de amigote de los formadores de precios” y tampoco “no ponerse de rodillas” con el embajador de Estados Unidos.

“Tenemos estudiado que en un radio de 30 kilómetros de cualquier ciudad del país se puede hacer un loteo social”, le dijo a Letra P, explicando que con eso se pueden entregar hasta un millón de lotes. “Hay que darle un pedazo de tierra con luz, agua, cloacas y veredas a las familias para que puedan hacerse sus casas”, explicó.

El dirigente social también apoyó el programa para volver a estatizar las 19 hidroeléctricas del país aprovechando los vencimientos de las concesiones, y destacó la inauguración del gasoducto “Néstor Kirchner” advirtiendo que se debe priorizar el abastecimiento interno.

“No puede ser que en el país del gas el 40% no tenga gas y que viva sin gas el 96% de los barrios populares. Tampoco que a 100 metros de la hidroeléctrica los pobladores no tengan luz”, se fastidió.

Luego de una presentación en El Chocón, llegó a Bariloche donde recorrió el Centro Atómico de esa ciudad junto a la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, y ofreció una charla abierta junto a cientos de militantes y algunas autoridades.

“El programa de Juan incluye una firme defensa de la soberanía tecnológica nacional y comparte el orgullo del sector por todos los proyectos que tenemos”, lo elogió Serquis.

“¿Somos boludos?”

“Plata y miedo nunca tuvimos. No me quiero hacer la víctima, pero acá están cruzando una línea roja y eso no hay que normalizarlo”, expresó Grabois en Bariloche para responder a una serie de mensajes públicos que plantearon representantes de JxC sobre la necesidad de “eliminarlo”.

“Larreta salió a decir que para resolver los problemas de Argentina ‘hay que sacar a los Grabois del mundo’. Bullrich sacó un spot donde puso mi cara. Espert dijo que ‘para Grabois cárcel o bala’. Morales que me iba a meter preso”, recordó.

Pidió no acostumbrarse a esas amenazas e instó a “desnormalizar” el acostumbramiento a la “degradación lenta del país, la discriminación, el aumento de la pobreza, el 60% de pibes y pibas pobres en un gobierno peronista, la criminalización de la protesta”.

“Cantaban que ‘si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar’. La tocaron y no se armó ningún quilombo. Y ahora normalizamos que Sergio Tomás Massa sea nuestro candidato a Presidente, ¿somos boludos?”, se enojó.

“Mari mari”

“Mari mari pu peñi, pu lamien” (saludo mapuche a hermanos y hermanas), expresó Grabois al iniciar la charla ante la militancia que atiborró el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue.

Abordó el tema mapuche y de los pueblos originarios, la discriminación y judicialización de la protesta con el encarcelamiento el año pasado de mujeres desalojadas (liberadas semanas atrás) de Villa Mascardi, y su lucha por derechos ancestrales a la tierra.

Se presentó al encuentro con un sweater artesanal de tono claro y guarda marrón, y explicó que perteneció a “un querido compañero”, el comunicador y militante Roberto Arias, impulsor en San Martín de los Andes (Neuquén) del Barrio Intercultural emplazado en tierras del Ejército que “estaban al pedo”.

“Esto no es casualidad, es un símbolo de nuestra pelea. En Argentina faltan dólares pero no tierra, tenemos estudiado que es posible organizar la entrega de un lote a cada familia que lo necesite, en todo el país”, dijo, y reclamó que se complete el relevamiento de tierras de pueblos originarios ordenado en 2006 por la ley nacional 26.160.

Advirtió que los mapuches sufren “una fuerte demonización social, ahora es ‘piantavotos’, nadie quiere tener a un mapuche cerca” y afirmó representar a “todo lo contrario”.

Massa, el rival

En forma irónica, con bronca o con respeto, una y otra vez Grabois se refirió a Massa como su "rival”. En general para denostarlo e intentar explicar y aceptar la razón de su candidatura, “aceptada o impulsada”, por Cristina Fernández de Kirchner.

“Nosotros estamos justamente en el lugar opuesto que mi rival”, sostuvo, enumerando a los “amigos” de Massa, como la Embajada de EEU y el embajador Marc Stanley, con el “círculo rojo”, el poder concentrado, el sector agropecuario, los grandes empresarios y el FMI, entre otros, considerando que está en germinación “un nuevo ALCA”.

Recurrió a la máxima “el que gana, gana, y el que pierde acompaña”, interpretándola como “la capacidad de condicionar a futuro” su eventual triunfo en octubre para “no darle el monopolio del movimiento y el poder popular”.

“El poder político nacional debe estar al servicio de una economía integradora, de la atención primaria de la salud, la educación, la soberanía política. Cronológicamente tengo a mi primer rival, pero apuntamos a la contradicción fundamental con Larreta, Bullrich, Morales y todos ellos”, concluyó.