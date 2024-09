"Hay una lucha transversal en defensa de las universidades públicas"

Red Urbana.jpeg Heredia, militante de Red Urbana, una de las agrupaciones de la lista 15 que ganó el centro de estudiantes de Sociales (UBA).

-¿Cómo ves la gestión reformista de la UBA?

-Acceder a la universidad pública es un derecho, pero se necesitan condiciones para acceder hoy en Buenos Aires, en Argentina. Entendemos que, si bien la UBA funciona, podría ser mejor y muchísimo más inclusiva. A la marcha de abril fue la comunidad universitaria, pero también muchas personas que saben que tienen que pelear por ese derecho.

-Viendo los resultados de las últimas elecciones, ¿hay un límite para la agenda libertaria en la UBA?

-En Sociales la lista que armaron no pudo presentarse, porque no juntaron los avales suficientes. Participaron en otras facultades en coalición con el PRO. Ttenemos derecho a expresar nuestras ideas, pero también es un poco paradójico, porque el gobierno nacional desprestigia desde lo político y lo ideológico a la UBA.

-¿Qué expectativas tenés sobre la marcha del 2 de octubre contra el veto a la ley de financiamiento universitario?

-Es sumamente importante. Esperamos que sea tan grande como la del 23 de abril, porque la respuesta fue un presupuesto que aumentó sólo para gastos de funcionamiento. No podemos dejar de lado la lucha docente y no docente, porque están cobrando por debajo de la línea de indigencia. No sería digno de nosotros dejar esa lucha por los salarios cuando muchos de los que vienen a dar clases no cobran o lo hacen con índices terribles.

¿Peronismo y transversalidad?

Heredia milita hace tres años en Red Urbana. Nacida en 2001, quien será consejera por el claustro estudiantil por dos años en Sociales analiza el escenario por fuera de la UBA y dice que hay que esperar, pero reconoce el trabajo conjunto con agrupaciones referenciadas en Leandro Santoro o Juan Manuel Olmos.

-Matías Rojo, aliado de Emiliano Yacobitti, dijo que la transversalidad de la UBA podía llevarse al plano electoral. ¿Lo ves posible?

-Si el veto a la ley de financiamiento universitario no es rechazado en el Congreso, es porque cuentan con una cantidad considerable de apoyos y ahí hay votos de la UCR. Hay una lucha transversal en defensa de la universidad pública, pero no sabemos todavía cuál va a ser el escenario que se puede dar el año que viene. Nosotros hacemos política en Capital Federal porque somos porteños y porque creemos que se puede construir una alternativa de gobierno del peronismo y el campo nacional y popular.

-¿Con quiénes trabajan en la Ciudad?

-Tenemos trabajo compartido con Grupo Bicentenario, Los Irrompibles que responde a Santoro, Aires, y con el NEP (Nuevo Espacio de participación) que responde a Olmos. Articulamos porque creemos que hay una forma diferente de hacer política en la Ciudad. A veces termina siendo un espacio relegado y eso no tiene que pasar.

-O sea que, por fuera de la universidad, no articulan con todos los sectores que componen La 15.

-Coincidimos en cómo comprendemos al estudiantado de Sociales, pero por afuera hay otras formas de comprender cómo se hace política. Por ejemplo, nosotros fuimos desde un primer momento con Sergio Massa el año pasado. Otros, como La Mella, fueron con Juan Grabois. Tenemos distintas formas de comprender la política, pero hoy nos unimos contra el gobierno de Milei.

-¿Cuál es el desafío del peronismo en esta coyuntura?

-Después de la derrota de 2023, hay un escenario que invita a nuevas formas de pensar la política. En el campo nacional y popular hay una crisis de representación y de liderazgos en consonancia con las nuevas problemáticas. El conflicto universitario puso en el eje que la juventud suele ser poco oída. El movimiento universitario dio pistas para pensar las necesidades de esa juventud que tiene problemas para llegar a fin de mes, tener un trabajo digno o pagar el alquiler. Son demandas que no están siendo atendidas.