Hay ballotage: el boca de urna de los intendentes PRO bonaerenses

Heterogéneos, con divisiones internas que buscan no exponer y sin una conducción política clara tras la derrota electoral del 22 de octubre, los 19 intendentes y la intendenta PRO bonaerenses no tienen una postura unificada sobre a quién apoyar en el ballotage . Sólo el 30% de la tropa se muestra satisfecho con el acuerdo electoral entre Mauricio Macri y Javier Milei ; el 50% se mantiene neutral y el 20% restante se atrincheró en el silencio absoluto, acaso para evitar críticas futuras.

Entre los neutrales se encuentran Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Mariano Barroso (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino), un cuarteto que responde al jefe de Gobierno de la Ciudad electo, Jorge Macri . El vicentelopense devenido porteño dio la orden de mantenerse al margen de las disputas nacionales, aunque hay dudas sobre la postura que, de todos modos, tomará el mandamás de Pergamino, teniendo en cuenta que su primera línea de conducción es el operador judicial Daniel Angelici , quien ya adelantó que no votará a Milei, tal como lo definió la Unión Cívica Radical (UCR) en un claro guiño al ministro candidato.

Se suman a ellos Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), uno de los primeros intendentes en revalorizar el sello amarillo y saltar la grieta entre mileístas y massistas; Héctor Gay (Bahía Blanca), que tomó esta definición después de haberse reunido con la excandidata Nidia Moirano y el armador Santiago Nardelli ; Ezequiel Galli (Olavarría), que tras la derrota se mantiene al margen de la política PRO, sobre todo después de sus duras críticas a Macri; y Camilo Etchevarren (Dolores) y Sebastián Abella (Campana), dos que por ahora son neutrales, pero adelantaron que tomarán postura este viernes y la semana próxima, respectivamente. De acuerdo a declaraciones mediáticas recientes, Julio Garro (La Plata) también se muestra prescindente, aunque en su equipo aseguran que la disputa de cara al 19 de noviembre no está entre sus preocupaciones, sino más bien la pelea voto a voto por la conducción de su distrito en el recuento definitivo.

En la rueda de consultas que hizo Letra P , Eduardo Campana no respondió y Gustavo Perie (Ramallo), Francisco Ratto (San Antonio de Areco) y José Luis Zara (Carmen de Patagones) se mantienen en silencio, aunque algunos creen que también podrían inclinarse por la neutralidad, sobre todo si lo definen en el próximo foro de intendentes e intendentas del PRO, que se realizaría la semana próxima.

Las razones de aquellos que acompañarán a Milei son múltiples. La principal tiene que ver con acatar una orden del expresidente y socio fundador de Cambiemos, pero también con percibir que el electorado de JxC es más proclive a tomar una postura en favor de la agenda ultraliberal de LLA. De ahí que algunos de ellos ya estén en contacto con los encargados de dar soporte a la fiscalización el 19 de noviembre, un trabajo en el que están inmiscuidos Ritondo, Paula Bertol, José Torello y Guillermo Sánchez Sterli. "Es un tiempo para jugársela, no podemos ser tibios, porque enfrente tenemos al kirchnerismo", sumó un jefe comunal de un distrito con fuerte raigambre conservadora.

Por el contrario, los neutrales se autoperciben opositores desde diciembre cualquiera sea el resultado del ballotage, aunque todos con los que pudo charlar este medio fueron enfáticos en aclarar que esta postura no significa un respaldo a Massa, como dicen que quiere instalar un sector de su propio partido. "No nos van a correr con eso. Primero necesitamos una fuerte autocrítica interna, rearmarnos como oposición y mantenernos unidos para seguir defendiendo nuestras propuestas de gobierno, que no son ni las de Massa ni las de Milei", dijo un peso pesado del interior.