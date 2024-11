Entre Ríos: los intendentes del PJ levantan la guardia por la foto de Gustavo Bordet con CFK

No hay un cuestionamiento fuerte hacia el encuentro en sí, porque todos reconocen que son tiempos de diálogo y que una reunión no se le niega a nadie, pero señalan lo inoportuno del mensaje, sobre todo entre quienes vienen impulsando “un peronismo a la entrerriana”. “No nos interesa estar en contra de Cristina, pero hoy el peronismo está discutiendo otras cosas, no liderazgos nacionales”, comentó un referente comunal, ante la consulta de Letra P. “Acá los compañeros quieren hablar ellos, no tenemos conducción y es una trampa meterse en la disputa nacional”, agregó.