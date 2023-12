Para la presentación del proyecto de su ley ómnibus , Javier Milei no repitió el esquema de la cadena nacional con su gabinete, como hizo para revelar el decretazo . No tan rimbombante, a pesar de que su articulado compite palmo a palmo con el mega DNU, el presidente llamó a Guillermo Francos para pedirle que llevara las 351 páginas impresas al Congreso, para dárselo en mano a Martín Menem . De esta forma, simbólicamente el mandatario entronizó al ministro del Interior y al titular de la Cámara de Diputados como las dos espadas que usará para intentar blindar el extenso paquete de reformas para evitar cualquier tipo de modificación. El leitmotiv de la administración libertaria que suma 18 días: a todo o nada.

Según pudo saber Letra P, Francos todavía no levantó el teléfono para reunir las principales figuras de la oposición. Dos gobernadores relevantes de Juntos por el Cambio, y dos líderes del PRO que se sientan en la mesa nacional confirmaron el por ahora silencio oficial. "No hay una interlocución real. Menem nos llama, pero no da posibilidades de negociar los proyectos, y Francos directamente no habla con nosotros hace tiempo", coincidieron en un bloque legislativo.