General, Alberto Fernández no cumplió

"Llevamos 32 meses ininterrumpidos de creación de trabajo registrado. Digo con orgullo que creamos 1.100.000 puestos de trabajo", dijo Alberto Fernández este domingo, en Salliqueló, durante la inauguración del gasuducto Presidente Néstor Kirchner. Fue un discurso autorreivindicatorio . Minutos antes, acaso embargada por el contexto positivo de la presentación de una obra monumental, Cristina Fernández de Kirchner se había hecho cargo de la criatura que creó en 2019. Por primera vez en por lo menos dos años, había hablado de "nuestro gobierno". A su turno, el Presidente usó la primera persona del singular para rendirle cuentas a Perón. "Si gobernar es trabajar, General, he cumplido" , citó al fundador del justicialismo, que, en rigor, había dicho que "gobernar es crear trabajo".

Lamentablemente, el Presidente no cumplió en tres promesas centrales, a saber:

-Prometió "poner a la Argentina de pie" y la Argentina, tres años y medio después de su llegada a la Casa Rosada, no ha podido dejar de arrastrarse ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía - precandidato presidencial Sergio Massa lidia con la pesadísima herencia de Mauricio Macri en una negociación que no llega a buen puerto: el organismo no afloja frente a la pretensión nacional de que le afloje las metas de ajuste fiscal para tener alguna chance en las urnas de agosto primero y de octubre después.