La renegociación del acuerdo que –por ahora– sigue en vigor con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) es un hueso duro de roer y la tantas veces anunciada partida a Washington del viceministro de Economía , Gabriel Rubinstein , y del jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur , entre otros técnicos, se sigue demorando. Claramente, la tinta no está todavía sobre el papel que Sergio Massa pretendía firmar tres semanas atrás.

Liliana Franco informa en Ámbito Financiero que el organismo acepta reducir la meta de acumulación de reservas –algo inevitable debido a la sequía–, cubrir en su totalidad los próximos vencimientos –de modo de no pedirle al Banco Central lo que simplemente no tiene– y hasta realizar un aporte extra de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, no afloja en lo que respecta a mantener los objetivos del ajuste fiscal, algo que el Gobierno resiste como gato panza arriba.