Garrahan y universidades: una maniobra de La Libertad Avanza logró demorar la sesión

La sesión del Senado para sancionar los proyectos para declarar la emergencia en pediatría y aumentar presupuesto de universidades aprobados la semana pasada en la Cámara de Diputados se hace esperar. Con una carta a todos sus colegas, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta, Ezequiel Atauche , logró postergar los plenarios de comisiones que iban a dictaminar este jueves.

Como anticipó Letra P , Lucía Corpacci y Wado De Pedro , de Unión por la Patria, quienes presiden las comisiones de Salud y Educación, habían convocado a plenarios este jueves para tratar la emergencia en pediatría y el refuerzo al presupuesto universitario. Ambas requerían a la comisión de Presupuesto, que preside Atauche.

En UP justificaron la decisión en que el reglamento habilita a reuniones plenarias convocadas por las que son cabeceras. Todo marchaba sobre ruedas, pero esta vez Atauche decidió jugar: envió una nota a todos los jefes de bloque en el que considera improcedente las citaciones y propone realizarlas el martes, cuando ya se hayan presentado las listas. Por alguna razón, esa fecha le gustaba más.

Argumenta que ya se sentó jurisprudencia sobre la autoconvocatoria a la comisión de Presupuesto que UP hizo hace un mes. El jujeño sugiere que antes se realicen otros informes de impacto fiscal a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Su misiva fue tomada en cuenta por todas las autoridades de bancada, a excepción de UP, que, sin chances de imponerse, tuvo que trasladar la agenda.

De esta manera, los plenarios de comisiones fueron reprogramados para el martes. A las 15, las de Salud, Población y Desarrollo Humano debatirán sobre la emergencia pediátrica. A las 16.30, las de Educación y Cultura junto a la de Presupuesto despacharán el refuerzo universitario.

UP se tiene fe de llegar a la mayoría porque da por hecho el respaldo de los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), cercana a Horacio Rodríguez Larreta. Son los mismos que garantizan la mayoría en el recinto, donde el peronismo está a tres votos del cuórum.

La rionegrina Mónica Silva está dispuesta a votar todos los temas, al igual que otros miembros de la UCR, como Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Los números están sobrados, pero los plazos del Senado son estrictos: la sesión sólo puede ser una semana después de los dictámenes. O sea: no será antes del martes 26.

Ambos proyectos son rechazados por Milei porque lo obligan a reasignar partidas, una práctica que no está dispuesto a hacer. La emergencia médica obliga a una recomposición salarial inmediata de "personal asistencial y no asistencial" que atiende a la población pediátrica, como también a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. Estipula una actualización "en términos reales" -por inflación- a noviembre de 2023.

El proyecto sobre presupuesto universitario tomó como base un pedido de los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Contempla una recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento de las universidades al 1 de enero de 2025, actualizado por el INDEC; y un tratamiento similar para el aumento de haberes, con retroactividad a diciembre de 2023.

¿Y los decretos de Sturzenegger?

Unión por la Patria definirá esta semana si llama a una sesión para el jueves 21 con los cinco decretos de Federico Sturzenegger que achicaron el Estado, que fueron rechazados la semana pasada en Diputados. Si el trámite se repite en la cámara alta, quedarán eliminados definitivamente.

Como ya expiró el período para tratarlos en comisión -vigente sólo para los decretos-, pueden ir directo al recinto. Pero los opositores que están dispuestos a acorralar al Gobierno no quieren seguir la agenda de UP y ya pidieron una sesión única, sobre todo porque algunos decretos pueden ser sostenidos.

El que cambia de juego las reglas del juego en la marina mercante es el más complicado: en la cámara baja se aprobó con 118 votos a favor, menos que la mayoría. Sólo tocaron el botón verde UP y la izquierda.

El revés al resto de los decretos de Sturzenegger tuvo respaldo de otras bancadas opositoras y serían eliminados definitivamente en el Senado. Uno es el que le quita autarquía del INTA y el INTI; y otro, el que cierra organismos de la Cultura, como el Instituto del Teatro y la comisión de bibliotecas populares.

Diputados también votó en contra del decreto que modifica las funciones del Banco Nacional de Datos Genéticos; y del que elimina la Agencia de seguridad Vial y la dirección nacional de vialidad.