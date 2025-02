Ganó Javier Milei: Diputados aprobó suspender las PASO con apoyo de dialoguistas, gobernadores y Sergio Massa

Javier Milei se anotó una victoria en la primera sesión de 2025: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), con la ayuda de todos los bloques. Contribuyeron el PRO, la UCR, los partidos provinciales y un sector de Unión por la Patria (UP) identificado con gobernadores y con Sergio Massa .

El proyecto tuvo 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones, la mayoría de UP. Aún debe tratarse en el Senado, donde si se repite el consenso de la cámara baja tendrá los votos para ser ley. La sesión sería el 19 o 20 de febrero. De ser así, el cronograma electoral del laño se acortaría: se suprimirán las elecciones primarias, previstas para el 3 de agosto, y sólo se votará el 26 de octubre.

No fue necesario el aporte de UP, que recién apareció con la sesión iniciada. Tuvo una fuerte reunión de bloque en la que no logró unificar una posición. En un encuentro tenso, hubo un fallido intento de conciliar una abstención por parte de las autoridades, pero sólo un grupo lo aceptó. El resto se dividió entre afirmativos y negativos.