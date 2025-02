La Libertad Avanza logró cuórum con ayuda de la UCR y se encamina a suspender las PASO

El dictamen para la suspensión de las PASO se alcanzó el martes tras una feroz negociación, en la que el Gobierno necesitó la ayuda de cuatros diputados de UP, referenciado en los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quienes desoyeron la instrucción de las autoridades de la bancada. Este jueves, el peronismo no fue necesario para el cuórum y por eso el cuarteto no apareció, pero se prevé que votarán a favor, junto a otros referentes de gobernadores de la bancada. También podría ayudar el sector de Sergio Massa.