Guillermo Francos fue al Senado a buscar votos y confía en suspender las PASO a fines de febrero

La reunión se realizó en el despacho de Victoria Villarruel , tras un pedido de los jefes de bancada para no asistir a la Casa Rosada como hicieron sus colegas de Diputados. La vicepresidenta, quien en estos días ejerce de jefa de Estado por el viaje de Javier Milei , casi no abrió la boca. Fue acompañada del secretario legislativo, Agustín Giustinian , un gesto para su continuidad, que se define en la sesión preparatoria de fin de mes.

Rápido de reflejos, Francos evitó abrir el debate por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, un tema que en la Casa Rosada está a cargo de Santiago Caputo . "Estamos buscando los consensos", fue la única frase del funcionario. El debate no tenía sentido, porque no estaban invitadas autoridades de Unión por la Patria, que tiene capacidad de bloquear los dos tercios.

El futuro de las PASO

Si bien el Gobierno continuará pidiendo la eliminación de las PASO, como plantea el proyecto que envió Milei en diciembre, en el oficialismo reconocen que la suspensión puede tener consenso y no dejarán pasar la oportunidad. En entrevistas radiales, Francos dejó claro este martes que si están los números para esa medida, se avanzará.

Como explicó Letra P, el PRO anunció que votará a favor de la suspensión de las PASO y si al menos una parte de Unión por la Patria la avala, habría una mayoría en ambas cámaras. En el peronismo no hay un criterio unánime, pero Sergio Massa ya hizo saber en diciembre que prefiere que no haya primarias este año. Hay un proyecto en ese sentido del diputado chaqueño Juan Pedrini. El bloque tendrá una negociación la semana próxima.

En la reunión del Senado, Francos blanqueó que si hay acuerdo para suspender las PASO, el Gobierno podría aceptar postergar el debate del resto de la reforma política, que incluye cambios a la ley de financiamiento de las campañas y requisitos más exigentes para presentar y sostener partidos políticos. Es uno de los pedidos que hizo el bloque de Diputados del PRO.

En la UCR, por ahora no hay una postura institucional por las PASO, aunque en un tuit el jefe del bloque en Diputados, Rodrigo De Loredo, dio a entender que prefiere la continuidad de las primarias en una versión acotada. Sin su apoyo, el Gobierno sólo podría conseguir una mayoría con UP. Fuentes legislativas del radicalismo no descartan revisar esa postura. "Si la mayoría quiere la suspensión, no creo que haya una militancia muy fuerte para sostenerlas", plantearon.

Ficha Limpia y Presupuesto

Francos abordó también la decisión del Gobierno de avanzar con la sanción del proyecto oficial de Ficha Limpia, que prohíbe competir en elecciones a quienes tengan condenas por corrupción confirmada en segunda instancia, con fallos emitidos en años no electorales. De sancionarse, no podría competir Cristina Fernández de Kirchner.

En el Gobierno creen que los números en Diputados para aprobar el proyecto están garantizados, pero en el Senado no puede asegurarlos por la indefinición de algunos partidos provinciales, como el de Misiones, que no fue invitado a la reunión. De todas maneras, si el proyecto se aprueba en Diputados, se tomó la decisión de ir al recinto y exponer a quienes impidan su sanción.

El otro debate en el Senado fue sobre el proyecto de Presupuesto 2025, que no se trató en Diputados ni fue incluido en extraordinarias. Francos destacó la propuesta de De Loredo para que se trate en marzo y aprobarlo sin modificaciones, pero le pusieron un límite. "Somos los representantes de las provincias", sostuvo el radical Blanco.

El fueguino le recriminó a Francos los ataques de Milei a los senadores por el valor de sus dietas, que superan los nueve millones de pesos. Aclaró que esa cuenta no toma en cuenta las deducciones que reciben y reducen hasta en un 40% los ingresos. "Es la información que tenemos", se excusó el jefe de Gabinete.