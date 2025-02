Suspensión de las PASO: Unión por la Patria votará dividido porque no prosperó un intento de abstención

Unión por la Patria tuvo una fuerte reunión de bloque en la previa de la sesión que tratará el proyecto para suspender las PASO . Hubo una negociación para unificar en el recinto de la Cámara de Diputados una postura con la abstención, pero que no prosperó.

La reunión fue coordinada por el jefe del bloque, Germán Martínez . Sectores del kirchnerismo le recriminaron a santiagueños y catamarqueños haber firmado el dictamen con el Gobierno. "Tendrían que haber avisado", fue el planteo que recibieron Ricardo Daives y Ricardo Herrera (Santiago del Estero); Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega (Catamarca), quienes el martes resultaron decisivos para que el oficialismo pudiera dictaminar. Con esa decisión, desconocieron la comunicación oficial de la bancada, que anunció un no acompañamiento al menos hasta el inicio de la sesión.

Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto.



Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus "amigos") las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar. — Diputados UP (@Diputados_UxP) February 4, 2025

No tardaron en salir al cruce las figuras del kirchnerismo, como Mario Manrique y Hugo Yasky, quienes el lunes habían liderado la moción de no habilitar la sesión, que luego fue traducida en un posteo. Si bien nadie de UP colaboró con el cuórum, varios merodearon por el Salón de Pasos Perdidos dispuestos a ingresar si eran necesarios. Tal es así que en La Libertad Avanza hablaban de un plan B si volvían a rebelarse los radicales, que finalmente garantizaron el cuórum, como anticipó Letra P.