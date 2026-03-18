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Gabriel Katopodis, el gran perdedor de la interna que quiso ordenar en San Miguel

Apoyó a Juanjo Castro, que cayó ante el candidato de Andrés Larroque. Es el único ministro de Axel Kicillof que sufrió una derrota. El impacto para 2027.

Gabriel Katopodis, y una dura derrota en San Miguel

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Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

La disputa en ese municipio fue de las más duras de la provincia, con fuertes acusaciones cruzadas pese a que los dos principales candidatos tenian terminales en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof. La otra lista, kirchnerista, encabezada por el titular de Peronismo Militante, Héctor Fernández, no tuvo peso en la pelea quedando en un tercer lugar cómodos.

La derrota de Gabriel Katopodis

Juanjo Castro presidió el PJ de San Miguel durante los últimos cuatro años, encabezó la lista de concejales en 2025 y forma parte del equipo de Katopodis como vicepresidente del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU). Sin embargo, según distintas versiones, los recursos para la interna no habrían provenido de su terminal política -como denunciaban desde su sector respecto de la lista apadrinada por Larroque-, sino que, de acuerdo con el espacio rival, habrían llegado desde el poder municipal, en manos del intendente Jaime Méndez, bajo la conducción política de Joaquín de la Torre.

Katopodis y Castro en la campaña 2025

El resultado electoral de San Miguel fue el último en llegar. Finalmente se conoció el triunfo de Fidanza quién se impuso con el 54,3% de los votos. El segundo lugar fue para Castro, que no logró sostener el cargo, con el 38,6%, y el tercer puesto fue para Fernández que apenas obtuvo el 7,1%. "En San Miguel ganó la renovación", afirmó Fidanza. "Esta construcción reúne lo mejor de nuestro movimiento: la fuerza, la pasión y la audacia de una nueva generación, junto con la experiencia invaluable de compañeros históricos que nunca dejaron de luchar. A partir de hoy empieza una nueva etapa", agregó.

El impacto en la carrera por la sucesión de Axel Kicillof

La derrota es un paso en falso en la carrera que Katopodis inició para lograr una candidatura a gobernador en 2027. Desde hace tiempo, el ministro de Infraestructura recorre la provincia de Buenos Aires con ese objetivo y, además, trabaja en la construcción política territorial con diferentes dirigentes que se van alineando en su estructura. Castro y su sector en San Miguel forma parte de ese armado.

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Axel Kicillof y Gabriel Katopodis

Axel Kicillof y Gabriel Katopodis

Tras felicitar a su oponente, Castro, afirmó que "el peronismo debe unirse para volver a gobernar nuestro municipio" y dijo que para eso se necesita "consolidar un proyecto colectivo que abrace a todos, con humildad, con inclusión y también con mucho respeto hacia los compañeros".

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