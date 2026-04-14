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Marcos Juárez: una encuesta expone la debilidad de Sara Majorel y recalienta la interna del PRO

La imagen de la intendenta no levanta. Su rival Dellarossa presiona para definir la lista con sondeos. Bullrich habla con Bornoroni, pero los números mandan.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

A cinco meses de las elecciones municipales del 6 de septiembre, la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, entra en terreno incómodo según una encuesta. El ranking de intendentes elaborado por CB Global Data la ubica entre la dirigencia con peor diferencial de imagen. El dato llega en plena interna del PRO por la candidatura en el municipio.

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Mariano Paoloni

Según el relevamiento de la consultora que dirige Cristian Butié, Majorel registra un 23,6% de imagen positiva frente a un 21,1% negativa, lo que arroja un saldo de +2,5%. Se trata de uno de los peores desempeños del ranking, lejos de las autoridades municipales mejor posicionadas de la provincia de Córdoba.

La dirigente amarilla antecede a Fernando Rambaldi, de La Calera, que tiene un diferencial de -3,9%; y a Gino Chiapello, de Laboulaye, con -5,6%.

A su vez, Majorel tampoco mejora su posición en la tabla por departamento. En su terruño, ocupa la novena posición de 13 pares que aparecen en la medición.

Números que complican la rosca de Sara Majorel

El dato impacta directo en la discusión interna del PRO. Pedro Dellarossa, que busca volver al municipio tras dos mandatos y un acuerdo con el cordobesismo, ya plantea que la candidatura debe definirse en base a encuestas.

Como contó Letra P este domingo, el vicepresidente del Banco de Córdoba está dispuesto a romper su alianza con el gobernador Martín Llaryora para regresar al gobierno de la ciudad que alcanzó en 2014, producto del empuje de Mauricio Macri y el prototipo de lo que sería Cambiemos un año después.

El Partido Cordobés sirvió al exministro de Producción del gobierno provincial para asegurar su lugar en la política, pero no cotiza tanto a la hora de pensar una lista competitiva, según se desprende de sus movimientos y preavisos.

_Ranking de Principales Intendentes de CBA + Ranking Dptal. Dirigentes - ABRIL 2026

Encuesta de CB Global Data con malas noticias para la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel

Dellarossa, con mayor nivel de conocimiento y trayectoria en la ciudad, aparece como un competidor interno con peso propio.

Con estos números sobre la mesa, la intendenta pierde margen en una negociación donde la competitividad electoral será el argumento central.

PRO y libertarios, una alianza en construcción

El escenario se complejiza aún más por la estrategia nacional. Como contó también este medio, el PRO y La Libertad Avanza avanzan en un esquema de convergencia electoral, impulsado por Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni. Marcos Juárez volverían a ser la prueba piloto.

Ese entendimiento, que tuvo una señal política en la Bolsa de Comercio de Córdoba, prevé que las candidaturas se definan en función de competitividad estadística.

"El PRO es libertario", dijo la exministra de Seguridad de Javier Milei, dejando en claro que será una socia con opiniones vinculantes en el distrito, rumbo a 2027.

bullrich bornoroni
Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Ahí es donde los números de Majorel se vuelven un problema, pese al compromiso de palabra que obtuvo de la senadora de La Libertad Avanza. La intendenta estuvo en las oficinas donde opera la entidad empresarial que conduce Manuel Tagle. Buscó garantías externas en un proceso todavía más simple: la reelección se consigue en base a la aprobación vecinal de lo hecho.

Con este telón de fondo, la intendenta del PRO enfrenta un doble desafío: mejorar su posicionamiento en la opinión pública y sostener su candidatura en una interna cada vez más condicionada por los números y por acuerdos políticos que cruzan intereses entre el PRO, LLA y el cordobesismo.

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