Fuerza Patria, dividida: las dos estrategias de los intendentes para sus listas

Sol Tischik candidata en Lomas de Zamora

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk también hizo el anuncio el viernes: su primera candidata será la subsecretaria de Colectividades,y Entidades, Laura Cejas. Y en Pilar, Federico Achaval eligió a la secretaria General del Municipio, Soledad Peralta. Mientras se vayan conociendo el resto de las listas, esta estrategia se iría repitiendo entre la tropa de la expresidenta.

Los testimoniales de Axel Kicillof

En el bando kicillofista, la lógica es otra. Los intendentes fueron anunciando sus propias candidaturas testimoniales, arriba de la lista para los concejos deliberantes de sus municipios.

Los jefes comunales de la Tercera sección electoral se alinearon en ese sentido. Ya anunciaron su propia postulación: Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso).

Watson y Mussi, además, la lista completa que los acompañará en la elección. En ninguno de los dos casos hay lugares en acuerdo con La Cámpora.

Andrés Watson Andrés Watson

Durante la presentación de su lista, donde no hay cristinistas ni massistas, Mussi no descartó incluso competir con boleta corta: “No sé si voy a ir con mi boletita o voy a ir con la otra pero el que quiere cortar que corte, lo digo sin tapujos, porque nosotros los municipios no tenemos porque renegar tanto, nos hacen renegar propios y extraños y nos están haciendo dividir en este momento”, lanzó.