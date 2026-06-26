Interpelación a Manuel Adorni: están las firmas para avanzar y el Gobierno busca empantanar la comisión

En medio de rumores de salida , Manuel Adorni tendrá el martes su primer desafío en el Congreso para sostener su continuidad en el cargo y el panorama es desfavorable. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados se reunirá el martes para tratar siete proyectos que proponen interpelar al jefe de Gabinete y, si el PRO cumple su promesa de aportar sus dos firmas, quedarán oficializados los dictámenes.

En La Libertad Avanza (LLA) dan por hecho que no pueden bloquear un despacho y jugaron fuerte: por orden de Karina Milei , Martín Menem les pidió a los 95 miembros del oficialismo que estén el martes a las 15 horas en la reunión, para sostener al ministro coordinador, quien quedó en la mira del Congreso por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas. El guion que les enviaron incluye interrupciones constantes y menciones recurrentes a Martín Insaurralde , el exfuncionario bonaerense para quien este viernes un fiscal pidió la detención por enriquecimiento ilícito.

Se trata de una de las dos embestidas legislativas que le esperan en la próxima semana. La otra es el Senado , donde la oposición ya sondea una fecha para ponerlo en el banquillo. En la cámara baja, el trámite es más largo, pero podría acelerarse. Menem giró la mayoría de los proyectos a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Si el oficialismo sigue sin convocar, la oposición podría realizar un emplazamiento en una sesión. Para evitar una situación similar, el último lunes el libertario Nicolás Mayoraz citó a Asuntos Constitucionales. Si esperaba un día más, la oposición la convocaría en el recinto.

Mauricio Macri bajó la orden de votar la interpelación de Adorni, aunque sin la moción de censura, que implica la expulsión. "El PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados", informó un comunicado del partido, luego de la sesión caída del martes.

La embestida del expresidente tuvo un primer capítulo en el Senado con un proyecto para llevar al banquillo al ministro coordinador presentado por el jefe de la bancada, Martín Goerling Lara . Será uno de los que se debatirá el miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, la segunda función legislativa sobre la conducta del jefe de Gabinete.

En Diputados, fuentes del bloque PRO aseguraron a Letra P que seguirán esa línea. "Estamos para avanzar en cualquiera de las cámaras. Nos parece importante que Adorni dé explicaciones de porqué mintió en su anterior presentación en Diputados", señalaron. Hay dos vocales amarillos claves para dictaminar: Javier Sánchez Wrba y Emmanuel Bianchetti.

Los dictámenes son válidos si al menos la mitad más uno de los miembros suscribe alguno de ellos, sin importar cuál. Luego de pasar por todas las comisiones a las que fueron girados los proyectos, se arma con todos los textos la orden del día y, en el recinto, una mayoría puede reescribir la versión definitiva del proyecto para enviarlo al Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2070567773768765496&partner=&hide_thread=false ADORNI, EN LA CORNISA El PJ y la oposición dialoguista negocian aprobar la interpelación el 8 de julio



Tras los pases de facturas por la sesión caída, el peronismo quiere dictaminar el miércoles y sesionar una semana después



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Las propuestas para echar a Adorni

En la convocatoria hay siete proyectos que proponen citar al jefe de Gabinete y en la mayoría se aclara que, si el funcionario no logra explicar su situación patrimonial, se aplicaría una moción de censura, el mecanismo que tiene la Constitución para desplazar al jefe de ministros. Dos son de Pablo Juliano (Provincia Unidas), el último firmado con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas), quien a su vez tiene otra iniciativa. La izquierda tiene dos, una firmada por todos los miembros del bloque y otra de Néstor Pitrola.

Como explicó Letra P, hay al menos 16 vocales dispuestos a firmar algún despacho. Se trata de 13 de Unión Por la Patria y tres miembros de Provincias Unidas que estuvieron el martes en el recinto: Juliano, Pablo Farías y el cordobés Juan Brügge. Si se suma la dupla del PRO, los dictámenes serán válidos. Es por eso que para LLA ya es una causa perdida.

En el conteo preliminar no ingresan dos miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales y quedarán en la mira. Uno es el correntino Diógenes González, cercano a su gobernador, Juan Manuel Valdés. El bloque conducido por la mendocina Pamela Verasay tomará una posición el lunes.

Otra firma que la oposición dura esperará es la de Alberto Arrúa, de Innovación Federal. Es cercano al líder misionero Carlos Rovira, quien el miércoles ordenó a su tropa no dar cuórum. Su relación con el gobernador, Hugo Passalacqua, no sería la mejor.

La arenga de Karina Milei

En el Gobierno se mantienen imperturbables sobre el caso Adorni y aseguran que no renunciará. Karina Milei visitó el bloque de Diputados después de la sesión y no hizo mención del tema, pero sí reclamó respaldo a la gestión presidencial. "Hemos mejorado mucho en el Congreso y necesitamos seguir con la agenda", requirió, antes de tomarse una foto conjunta.

La secretaria general había tenido un respaldo explícito al jefe de Gabinete en las reuniones que, junto a él, tuvo con los miembros del bloque oficialista del Senado. Todas fueron abiertas por Karina: "Manuel quiere explicar su situación", lo presentó. El funcionario repitió los conceptos de su última entrevista televisiva.

Aquel día, Adorni contó que tenía dinero que no había oficializado en sus declaraciones juradas. De esta manera, confesó que mintió en su presentación en la cámara baja, el 29 de abril. Ese dato no pasará por alto en el debate de su interpelación.