El dilema de Karina Milei: ¿puede relanzar el gobierno con Manuel Adorni debajo de la alfombra?

El diputado aliado, uno de los que esta semana hizo malabares para intentar despegarse de la etiqueta de "salvador de Manuel Adorni " , leyó las declaraciones de Javier Milei en España y se agarró la cabeza. No sólo el Presidente dijo que confiaba en la honestidad del jefe de Gabinete, a quien defendió por haber mentido en su declaración jurada, sino que también recordó que "procesado asumió ( Mauricio ) Macri ".

La lectura de la entrevista presidencial en El Observador, de España, fue rápida y atravesó también el interior de la Casa Rosada. "A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", sentenció el mandatario. ¿Opinará lo mismo Karina Milei ? Esa es la incógnita que comenzó a instalarse en las últimas horas entre propios y ajenos.

El antecedente es muy cercano: el año pasado, Milei bancó hasta último minuto a José Luis Espert , quien renunció a su candidatura a diputado para no seguir dañando a La Libertad Avanza (LLA) en plena campaña electoral. Esa fue la narrativa que construyeron el karinismo y el caputismo y que ahora, tanto dentro del Gobierno como en sectores aliados en el Congreso, esperan que se repita con Adorni.

El PRO y la UCR jugaron estas semanas a tensionar y evitar romper, con la expectativa de que Milei echara a Adorni. "No va a permitir que lo eche el Congreso porque es un pésimo mensaje a los mercados y a Estados Unidos", era uno de los análisis. Por otra parte, una moción de censura aprobada abriría una caja de Pandora para futuras administraciones. El PJ, envuelto en su propia interna a cielo abierto , prefiere estirar el escándalo como un chicle y tampoco le conviene llegar a recinto para perder una votación. El tema es que la espada de Damocles no puede quedar pendiendo en el aire por tiempo indefinido.

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La defensa del otro lado del Atlántico activó un plan B: que sea Karina, El Jefe, jefa política del exvocero, quien tome la decisión o que el funcionario anuncie su paso al costado para descomprimir una telenovela patrimonial que va camino a cumplir cuatro meses. Podría haber novedades el sábado, cuando Milei ya estará de regreso en el país.

Lejos de acallar versiones, el respaldo de Milei motorizó nuevos rumores este viernes, que siguen resonando al cierre de esta nota y que aportan hasta la danza de nombres de eventuales reemplazantes de Adorni: Diego Santilli y Pablo Quirno son los nombres más mencionados. En cualquiera de los casos, Karina pondría otra vez al jefe de Gabinete.

Ante su entorno, mientras La Nación revela nuevos gastos en periféricos gamers, el ministro coordinador se desentiende de lo que se comenta. "Si no es hoy, será en las próximas horas", auguran, por el contrario, algunas fuentes que incluso se permiten bromear con que una salida en los próximos días le permitiría irse con el aguinaldo.

¿Alcanza con esconder a Manuel Adorni?

La volatilidad política de la jornada puede probar un punto que inclinaría la balanza en el dilema de Karina: ¿puede relanzar el gobierno de su hermano con Adorni debajo de la alfombra? ¿Es suficiente haberle sacado la potestad de ser "la voz" del Presidente? ¿Alcanza con apartarlo de fotos, viajes y eventos para dejarlo como una figura por momentos apenas decorativa?

Antes de la presentación oficial de Adrián Ravier como nuevo vocero, Adorni dejó de anunciar sus propias actividades. El viernes pasado fue la última vez que mandó el balance de la gestión gubernamental semanal en su canal de WhatsApp. Las reuniones que mantuvo con senadores del bloque de LLA junto a Karina, que fueron noticia por el faltazo de Patricia Bullrich, fueron comunicadas en Twitter por la Jefatura de Gabinete, pero no en su cuenta personal. En esos cónclaves insistió con su inocencia y dejó en claro que contaba con el respaldo de los hermanos Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/2069525560426959003&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete y la Secretaria General de la Presidencia cerraron la jornada de reuniones con senadores de La Libertad Avanza, con quienes analizaron la agenda legislativa y los próximos pasos para avanzar en las reformas impulsadas por el Presidente Javier Milei. pic.twitter.com/oOG2XA0HRB — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) June 23, 2026

A pesar de excusarse de no responder preguntas porque aún no está nombrado como vocero -el lunes sería publicado en el Boletín Oficial- Ravier estrenó este jueves el puesto al anunciar que la Argentina enviaría ayuda humanitaria a Venezuela, por los terremotos que sufrió este país. Si no lo comunicaba la Cancillería, es una novedad que, en otro momento, podría haber anunciado Adorni como jefe de Gabinete. Tampoco eso puede hacer el funcionarios cuyos tuits reciben en su mayor parte respuestas negativas y pedidos de renuncia.

Ravier busca también dar vuelta de página y adelantó que habrá un cambio de estilo, pero su alocución dejó nuevas dudas: avisó que no comunicará cuestiones de otros ámbitos, como el legislativo, judicial o partidario. ¿Podrá sólo hablar de economía, lo único que le interesa al Gobierno y por eso puso a un economista de vocero?

Con novedades judiciales de Adorni cada semana, a la espera incluso de una potencial indagatoria, Ravier la tendrá difícil. La llave para evitarlo, por estas horas, la tiene Karina Milei, que enfrenta la presión de propios y ajenos para que tome una medida que desautorizaría en público a su hermano, el Presidente.