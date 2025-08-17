CIERRE DE LISTAS | BUENOS AIRES

Fernando Gray arma rancho aparte: el intendente será candidato a la Cámara de Diputados

El de Esteban Echeverría estará secundado por la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar, dirigente de Sujarchuk. Qué le roba al peronismo de Fuerza Patria.

Letra P | Kevin Cavo
Por Kevin Cavo
Fernando Gray y María Laura Guazzaroni.

El dirigente confirmó a Letra P que encabezará la nómina Unión Federal -número 501-, que en segundo lugar llevará a María Laura Guazzaroni, presidenta del Concejo Deliberante del distrito de Escobar, donde gobierna Ariel Sujarchuk.

“No estamos conformes con la lista de Fuerza Patria”, dijo el jefe comunal del distrito de la Tercera sección y aseguró que la nómina contará con la participación de “dirigentes de toda la provincia” entre los que está el platense Federico Martelli, del Movimiento de Unidad Popular (MUP).

La lista presentada tempranamente por Fuerza Patria no cayó bien en la tropa de intendentes de municipios del conurbano: no incluyó gente del sector, contrariamente a lo que había pedido Axel Kicillof. El gobernador había puesto tres condiciones en la negociación con el cristinismo y Sergio Massa, los otros dos espacios que se repartieron lugares además de Juan Grabois.

El sábado por la noche comenzó a circular el rumor de que dirigentes territoriales barajaban la posibilidad de presentar una nómina. El runrún se acrecentó en la mañana del domingo y finalmente Gray confirmó la noticia por la tardenoche.

Enemigo de Máximo Kirchner

Gray fue la última resistencia al desembarco de Kirchner en el PJ bonaerense en 2021, cuando el diputado tomó el control del PJ que a la postre se transformaría en la cabecera de playa del desembarco camporista en el partido. Desde aquel momento, el de Esteban Echeverría se mantuvo en la vereda de enfrente al titular del PJ.

Unión Federal tiene entre sus firmantes a la nómina a José Ibarra, secretario general de las 62 Organizaciones, por lo que -dijo Gray a este medio- “tenemos el respaldo de 54 sindicatos peronistas que no se sienten contenidos” por la lista de Fuerza Patria.

Es una incógnita el daño que podría hacerle esta lista a Fuerza Patria en los comicios de octubre y el impacto que podría tener en la campaña bonaerense para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

