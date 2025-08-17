Fernando Gray arma rancho aparte: el intendente será candidato a la Cámara de Diputados

Disconforme con la lista de Fuerza Patria moldeada por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner , el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray , arma rancho aparte y es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en la elección del 26 de octubre.

El dirigente confirmó a Letra P que encabezará la nómina Unión Federal -número 501-, que en segundo lugar llevará a María Laura Guazzaroni , presidenta del Concejo Deliberante del distrito de Escobar, donde gobierna Ariel Sujarchuk .

“No estamos conformes con la lista de Fuerza Patria”, dijo el jefe comunal del distrito de la Tercera sección y aseguró que la nómina contará con la participación de “dirigentes de toda la provincia” entre los que está el platense Federico Martelli , del Movimiento de Unidad Popular (MUP).

La lista presentada tempranamente por Fuerza Patria no cayó bien en la tropa de intendentes de municipios del conurbano: no incluyó gente del sector, contrariamente a lo que había pedido Axel Kicillof . El gobernador había puesto tres condiciones en la negociación con el cristinismo y Sergio Massa, los otros dos espacios que se repartieron lugares además de Juan Grabois.

#Elecciones2025 26 DE OCTUBRE ¿Quiénes son los candidatos y candidatas que competirán en las urnas? Seguí la cobertura completa en https://t.co/84Fl0L0blE pic.twitter.com/5xm19VG0Ds

El sábado por la noche comenzó a circular el rumor de que dirigentes territoriales barajaban la posibilidad de presentar una nómina. El runrún se acrecentó en la mañana del domingo y finalmente Gray confirmó la noticia por la tardenoche.

Enemigo de Máximo Kirchner

Gray fue la última resistencia al desembarco de Kirchner en el PJ bonaerense en 2021, cuando el diputado tomó el control del PJ que a la postre se transformaría en la cabecera de playa del desembarco camporista en el partido. Desde aquel momento, el de Esteban Echeverría se mantuvo en la vereda de enfrente al titular del PJ.

Unión Federal tiene entre sus firmantes a la nómina a José Ibarra, secretario general de las 62 Organizaciones, por lo que -dijo Gray a este medio- “tenemos el respaldo de 54 sindicatos peronistas que no se sienten contenidos” por la lista de Fuerza Patria.

Es una incógnita el daño que podría hacerle esta lista a Fuerza Patria en los comicios de octubre y el impacto que podría tener en la campaña bonaerense para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.