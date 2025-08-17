en vivo CIERRE DE LISTAS

Itai Hagman, tras oficializar su candidatura: "Queremos darle un freno a la motosierra de Milei"

El minuto a minuto de los acuerdos de quienes aspiran a ocupar una banca en el Congreso. Tuits y entrevistas en el último día para determinar las candidaturas.

José Luis Espert busca renovar su banca de mano de La Libertad Avanza.

Jimena López

El Congreso renovará la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado en las elecciones del 26 de octubre.

La protesta ampliada de los jubilados en el Congreso. La Argentina de Javier Milei se calienta.

EN VIVO

Los distintos espacios tienen tiempo hasta la medianoche de este domingo para confirmar sus aspirantes para competir por una banca en la Cámara de Diputados y en el Senado en las elecciones del 26 de octubre. En esta nota, el minuto a minuto del cierre de listas.

Live Blog Post

Taiana: "Hay que crear trabajo de calidad y con derechos, que permita vivir con dignidad a todos los argentinos"

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, explicó que la propuesta de Fuerza Patria "en lo genérico, es la defensa de la soberanía y, en lo específico, crear trabajo" y remarcó que "hay que crear trabajo de calidad y con derechos, que permita vivir con dignidad a todos los argentinos".

"Eso decía Perón: gobernar es crear trabajo. Acá lo que hacen es destruir trabajo de distintas maneras: en el Estado, en el sector privado o arrojando a la informalidad y a la changa a millones de argentinos que se rompen el lomo y apenas consiguen para subsistir", explicó el ex ministro de Defensa este domingo en radio Del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadioDelPlata/status/1957108542529302964&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Hagman: "Queremos ir construyendo una alternativa que ponga a la gente en el centro"

El candidato que encabeza la lista de diputados de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, remarcó la intención de "ir construyendo una alternativa que ponga a la gente en el centro", además de "darle un freno a esta destrucción y motosierra de Milei" y aseguró que la lista "expresa una síntesis".

"El desafío es que Fuerza Patria represente a todos los porteños y porteñas", consideró el economista este domingo en radio Del Plata y agregó: "Queremos ir construyendo una alternativa que ponga a la gente en el centro porque este es un modelo inhumano e insensible que deja a la gente afuera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadioDelPlata/status/1957102382388555893&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Live Blog Post

Jimena López: "La gente empezó a despreciar al Estado cuando le dejó de resolver su vida cotidiana"

La ex diputada por el Frente Renovador y segunda candidata de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, remarcó que "la gente empezó a despreciar el concepto del Estado cuando el Estado le dejó de resolver cuestiones de su vida cotidiana" y reconoció que el discurso peronista se alejó "mucho" de la gente.

"¿Por qué alguien que no tiene agua tiene que entender qué es el Estado?", cuestionó la ex secretaria de Transporte este domingo en radio 10 e insistió: "Si esperás seis meses una medicación, entendés que el Estado no funciona, que es un Estado gigante, en el hecho concreto la persona termina considerando que lo que le dice la derecha es cierto".

Además, López admitió que "la bala" de acusar a la dirigencia de "casta" entró, pero aclaró: "No me siento casta: soy una laburante al servicio de mi comunidad. Hago política porque es el vehículo que tengo para juntarme con la gente, pero no me siento casta, no vivo como casta. Soy laburante del Estado desde los 20 años porque soy trabajadora social".

Embed - "HAY QUE PONER UN FRENO A LA LOCURA DESMEDIDA DE ESTE GOBIERNO" | Jimena López en #relojdearena

Live Blog Post

Live Blog Post

