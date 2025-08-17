Itai Hagman, tras oficializar su candidatura: "Queremos darle un freno a la motosierra de Milei"

Los distintos espacios tienen tiempo hasta la medianoche de este domingo para confirmar sus aspirantes para competir por una banca en la Cámara de Diputados y en el Senado en las elecciones del 26 de octubre. En esta nota, el minuto a minuto del cierre de listas.
Taiana: "Hay que crear trabajo de calidad y con derechos, que permita vivir con dignidad a todos los argentinos"
El primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, explicó que la propuesta de Fuerza Patria "en lo genérico, es la defensa de la soberanía y, en lo específico, crear trabajo" y remarcó que "hay que crear trabajo de calidad y con derechos, que permita vivir con dignidad a todos los argentinos".
"Eso decía Perón: gobernar es crear trabajo. Acá lo que hacen es destruir trabajo de distintas maneras: en el Estado, en el sector privado o arrojando a la informalidad y a la changa a millones de argentinos que se rompen el lomo y apenas consiguen para subsistir", explicó el ex ministro de Defensa este domingo en radio Del Plata.