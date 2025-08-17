Itai Hagman, tras oficializar su candidatura: "Queremos darle un freno a la motosierra de Milei"

Live Blog Post

Jimena López: "La gente empezó a despreciar al Estado cuando le dejó de resolver su vida cotidiana"

La ex diputada por el Frente Renovador y segunda candidata de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, remarcó que "la gente empezó a despreciar el concepto del Estado cuando el Estado le dejó de resolver cuestiones de su vida cotidiana" y reconoció que el discurso peronista se alejó "mucho" de la gente.

"¿Por qué alguien que no tiene agua tiene que entender qué es el Estado?", cuestionó la ex secretaria de Transporte este domingo en radio 10 e insistió: "Si esperás seis meses una medicación, entendés que el Estado no funciona, que es un Estado gigante, en el hecho concreto la persona termina considerando que lo que le dice la derecha es cierto".

Además, López admitió que "la bala" de acusar a la dirigencia de "casta" entró, pero aclaró: "No me siento casta: soy una laburante al servicio de mi comunidad. Hago política porque es el vehículo que tengo para juntarme con la gente, pero no me siento casta, no vivo como casta. Soy laburante del Estado desde los 20 años porque soy trabajadora social".