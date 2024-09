Federico Lifschitz: "Maximiliano Pullaro necesita la reelección para consolidar su programa de gobierno"

-Y en función del vínculo aceitado que tiene con Pullaro, ¿es un espacio aliado y socio del gobernador?

-Es un espacio donde, espero, la política esté en un lugar secundario. Y hago un gran esfuerzo por ponerme en un lugar secundario yo también. Necesitamos promover este tipo de espacios e instancias para que muchas voces que hoy no están, puedan estar, sean escuchadas y también sean parte de un cambio que la ciudad necesita. Es tiempo de ideas, de proyectos, de nuevos liderazgos que trasciendan a los partidos políticos. La política tradicional, los políticos y los partidos se enfrentan con una encrucijada en el punto de inflexión a partir del despertar de una nueva generación de ideas, de formas, de una nueva generación que no teme cuestionar, exigir o desafiar a las cosas como se vienen haciendo hasta acá.

Es tiempo de animarnos a hacer las cosas de manera diferente. Es tiempo de ideas, proyectos y nuevos liderazgos que trasciendan a los partidos políticos. Es tiempo de ser humildes, y de que la política esté al servicio de los ciudadanos.

Es tiempo de una #NuevaEnergía



-¿Representa algún tipo de cambio en su integración en el bloque del socialismo en el Consejo?

-No, eso no cambia, yo no vengo a romper, a dividir, a fragmentar ni dentro del socialismo ni dentro de Unidos. Vengo a sumar muchas voces que hoy no están, que son totalmente necesarias para la construcción que necesita Rosario a futuro. Nosotros tenemos que recuperar un proyecto de ciudad.

Qué pasa con el socialismo

-¿Cuál es su vínculo hoy con el socialismo en términos partidarios?

-La relación es buena, hay muchísimo diálogo con las autoridades partidarias. Nosotros no pudimos confluir en un armado común en 2023, tuvimos algunas dificultades de cara a la renovación de autoridades, pero eso no es un problema para nosotros. Estamos pensando obviamente en ser protagonistas de un cambio para Rosario y es importante tener diálogo con todos los sectores de Unidos: socialistas, radicales, hay más de 15 partidos.

-¿Y por qué no lo representa esa casi unidad total del socialismo?

-No fuimos reconocidos, no ha sido reconocido el proceso electoral de 2023, no es reconocido mi liderazgo en la ciudad de Rosario, no es reconocida nuestra presencia y desarrollo en la ciudad. No es que no me representa, pero lo que viene es algo distinto, nosotros no podemos seguir repitiendo las mismas y viejas prácticas políticas de hace tantos años porque estamos frente a un nuevo paradigma, un cambio de época. No tenemos que enojarnos con la realidad, tenemos que comprenderla y proponer algo distinto.

La estrategia de Unidos en Rosario

-¿Cuál debería ser la estrategia de Unidos de cara a 2025?

-Cada partido irá definiendo su estrategia. Lo importante es tener una propuesta para Rosario, que se adecúe a los nuevos desafíos que vienen, la ciudad tiene muchas oportunidades por delante. Estamos encontrando ciertas respuestas a un problema muy importante que no nos permitió hasta acá, quizás, enfocarnos en los grandes proyectos que tenía Rosario. Hubo una gestión que tuvo que ocuparse de lo urgente, de la coyuntura, el problema de la inseguridad no permitió poner sobre la mesa una agenda propia de temas.

-¿Y ahora?

-Ahora estamos frente a esa oportunidad y el desafío de Unidos es llegar con una propuesta de futuro, que ponga a Rosario en el lugar que supo estar y hoy lamentablemente no ocupa. Y la sociedad está exigiendo un cambio real, respuestas concretas a los problemas de todos los días sin importar el color político; la gente quiere un nuevo liderazgo que encargue de los problemas, no quiere que nos estemos peleando entre nosotros y tirando la pelota afuera. Quiere liderazgos como el de Maxi Pullaro. Unidos tiene que entender lo que la gente hoy nos está exigiendo y dándole lugar a otras expresiones que no vienen de la política tradicional, pero que seguramente tienen mucho que ofrecer.

A favor de la reelección para Maximiliano Pullaro

-¿Está a favor de una reelección del gobernador?

-Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sobre todo con la reforma (de la Constitución de Santa Fe). Y la reelección no tiene que ser un obstáculo para que se haga. Planteamos este tema en muchas oportunidades, hablo del socialismo, cuando le ha tocado gobernar la provincia, cuando ha tenido responsabilidades en la Legislatura. Hemos estudiado muchísimo la reforma desde el momento en que gobernamos Rosario exigiendo una autonomía municipal, luego cuando nos tocó el gobierno provincial, entendiendo que había que aggiornar la Constitución a los tiempos que corrían. Y con respecto a la reelección en particular, es necesario que el gobernador pueda tener un periodo más para consolidar su programa de gobierno. Y en definitiva la gente es quien la va a revalidar.

image.png Federico Lifschitz a los abrazos con el gobernador Maximiliano Pullaro, el viernes en Roldán.

-El socialismo, que en Diputados tiene mayoría de integrantes, ¿debería darle la reelección a Pullaro?

-Sí, insisto. Más allá de darle la reelección o no, la última palabra la tiene la gente y en ese aspecto no hay que ser tan temeroso ni darle tantas vueltas. El gobernador debe tener la posibilidad de ser reelecto. La política puede darle esa alternativa, esa posibilidad, pero la última palabra la tiene la gente y es la gente quien va a decidir si Maxi es reelecto o no.